親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

專題／高鐵南延有必要？來看高鐵5站12年後是荒地還是黃金

獨立機關不獨立？從美國聯邦通訊委員會看NCC

國際併購生技案多 富邦證券：醫療生技股長線值得期待

2019-04-02 10:05經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

今年初全球生物製藥公司必治妥施貴寶宣布，以美金740億元收購生技公司Celgene，成為製藥業史上規模數一數二的併購交易，震驚市場。

早在去年多家大型製藥公司就在併購生技公司上動作頻頻，為避免專利藥到期後獲利大幅下滑的專利懸崖問題，包括必治妥施貴寶、禮來藥廠及羅氏製藥皆於年初相繼針對從事基因治療和免疫治療等創新研究產業展開併購，以強化其產品線。

富邦證券表示，隨著基因治療的發展，精準醫療的併購、投資活動不斷，在產業長期趨勢看多下，預期未來醫療生技類股都值得高度期待。

基因治療（Gene Therapy）與傳統的藥物治療是完全不同的治療方式，傳統藥物治療傾向治療疾病的症狀（病症），而基因治療則是回歸到最根本、潛在的遺傳或基因問題。

基因治療在方法上除了採用將正常基因輸送至人體，基因編輯技術（Genome Editing）也是另一種選擇，但基於道德考量，目前尚未通過基因編輯相關療法。而目前基因治療有兩種策略，其一是將正常基因放入載體（常為已去毒且無法造成原有感染的病毒）後直接送入人體，該正常基因透過病毒的能力便可表現出應有的功能。第二種策略則是從病患體內取得細胞與帶有正常基因的載體一起培養，在確定其能表現出正常功能後，才將細胞送入人體，以矯正先前的功能異常。

美國食品藥品監督管理局（FDA）於2017年通過首個基因療法CAR-T，該治療藥物Kymriah由瑞士生物製藥公司諾華開發，CAR-T療法全稱嵌合抗原受體T細胞免疫療法，其原理是將病人體內取得的T細胞，用基因工程的方法經激活、轉染、修飾、擴增後，重新注射到病人體內，通過激發人體自身的免疫系統來消滅腫瘤。

其一次治療費用約為47.5萬美元，對急性B細胞淋巴性白血病及瀰漫性大型B細胞淋巴癌可以有70％以上的根治率。

富邦證券表示，基因治療近年來得以快速發展， FDA扮演重要推手， FDA於2017年8月通過諾華CAR-T細胞藥物 ，是美國境內首次獲批的基因療法，使人類在棘手疾病

治療上見到轉機。2018年7月，FDA公佈加速基因療法新政策，其中，針對血友病、罕見疾病、視網膜剝離、有關化學製造控管（CMC）、不良事件數據蒐集和長期隨訪，以及反轉錄病毒載體基因療法六項新指南，展現對基因療法的重視及協助。FDA2019年1月15日再度發表細胞與基因療法新政策，預計每年將批准10-20種新產品，隨著細胞及基因治療進入發展階段，預計至2020年FDA每年將接收超過200個新藥臨床試驗申請。

基因治療在FDA大力支持下進入發展階段，相關新產品也將逐年推出，不過，對於基因治療能否完全治癒疾病，以及基因編輯所面臨的道德問題和法規規範都將影響其

研發進度，而目前治療費用高昂也使得短期內該療法仍難以普及。

富邦證券表示，雖然基因療法距離普及還有很長的路要走，但在可預見的將來，或許基因療法將成為人類醫療史上的重要突破，產業具備基本面優勢，將可望成為生技產業新機遇。

2018年以來重要生技併購交易 資料提供：富邦證券
2018年以來重要生技併購交易 資料提供：富邦證券
分享

FDA生技產業併購
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

台股重返10700點之上 電子金融持穩

2019-04-02 11:04

圖表／12檔財報英雄榜 2018上市櫃獲利總體檢

2019-04-02 02:25

大同集團 負債高達1,854億

2019-04-02 03:10

上市櫃去年獲利 歷史次高

2019-04-02 02:25

2018年報大解碼 七天王出列

2019-04-02 02:25

鴻海拉漲停 六年半首見

2019-04-02 02:29

牧德樂觀看待今年業績 股價攻上月線賀上市

2019-04-02 10:27

台股基金首季平均報酬率12.71% 優於大盤

2019-04-02 10:13

華電未繳財報 恐面臨暫停交易命運

2019-04-02 10:04

存股賺三倍股息 康和證首創小額槓桿存股

2019-04-02 10:03

大飲恐面臨暫停交易命運 股價跌停

2019-04-02 09:52

騰輝電子4月3~9日公開申購 每股60.06元

2019-04-02 08:33

誠美材財報疑慮 恐全額交割

2019-04-02 03:11

大同債權銀行 增提呆帳準備

2019-04-02 03:11

大同公司資金動撥將從嚴檢視

2019-04-02 03:10

尚志連八根跌停…下個地雷

2019-04-02 03:10

營運翻身股 轉機題材熱

2019-04-02 02:38

12檔強勢股 外資點將

2019-04-02 02:38

利基型「旺季股」 優選

2019-04-02 02:38

禾聯碩 暫居興櫃EPS王

2019-04-02 02:38

15強獲利成長 躍盤面主流

2019-04-02 02:38

證交所獲最佳ETF交易所獎

2019-04-02 02:25

專家：大盤挑戰10,800

2019-04-02 02:25

PCB、散熱模組 搶鏡

2019-04-02 02:25

5G概念股 法人力挺

2019-04-02 02:25

滙豐看台股 喊到10,880

2019-04-02 02:25

勞動基金 前二月賺1,694億

2019-04-02 02:25

大飲、清惠 財報出不來

2019-04-02 02:25

台北權證講座13日登場 朱成志：全球股市 Q2有轉折

2019-04-02 02:25

連假前夕 台股意外爆大量

2019-04-02 02:25

ABF基板旺 外資調升欣興 目標價34元

2019-04-02 01:57

外資第二高 瑞信升台積目標價喊280元

2019-04-02 01:11

就市論勢／半導體大廠法說 牽動後市

2019-04-02 00:58

外資：臻鼎還有三成上漲空間

2019-04-02 00:54

華映違反重訊規定 證交所罰20萬元

2019-04-01 20:54

台股爆量鴻海高居外資買超冠軍 這家券商買最多

2019-04-01 17:35

大同、華映遭追債 法人：對股價影響有限

2019-04-01 16:26

蘋果雙向無線充電 分析師郭明錤：華通受惠

2019-04-01 14:39

大陸華映追債 大同集團股綠光罩頂

2019-04-01 14:37
看更多

熱門文章

鴻海收漲停晉升市值二哥 成交量爆出史上第三高

2019-04-01 14:01

外資目標價喊進9字頭 鴻海股價飆漲停

2019-04-01 12:07

台股爆量鴻海高居外資買超冠軍 這家券商買最多

2019-04-01 17:35

圖表／12檔財報英雄榜 2018上市櫃獲利總體檢

2019-04-02 02:25

鴻海拉漲停 六年半首見

2019-04-02 02:29

12檔強勢股 外資點將

2019-04-02 02:38

旺宏董座：記憶體6月落底 族群股走強

2019-04-01 14:37

2018年報大解碼 七天王出列

2019-04-02 02:25

5G概念股 法人力挺

2019-04-02 02:25

華為加大投片量 台積電跳空開出走強

2019-04-01 11:57

15強獲利成長 躍盤面主流

2019-04-02 02:38

蘋果雙向無線充電 分析師郭明錤：華通受惠

2019-04-01 14:39

鴻海急漲力拚台塑化 爭奪市值后座

2019-04-01 11:48

營運翻身股 轉機題材熱

2019-04-02 02:38

大陸華映追債 大同集團股綠光罩頂

2019-04-01 14:37

PCB、散熱模組 搶鏡

2019-04-02 02:25

鴻海股價大漲 爭奪市值亞軍

2019-04-01 11:46

iPhone將添新功能 台廠樂

2019-04-02 00:54

上市櫃去年獲利 歷史次高

2019-04-02 02:25

龍邦重大訊息待公布 4月2日暫停交易

2019-04-01 18:15

連假前夕 台股意外爆大量

2019-04-02 02:25

尚志連八根跌停…下個地雷

2019-04-02 03:10

台股攻今年新高 功臣首推台積電、鴻海

2019-04-01 12:22

利基型「旺季股」 優選

2019-04-02 02:38

軋空行情 玉晶光帶旺光學股

2019-04-01 14:37

尚志半導體負債比116.8% 市場人士：恐是大同下個隱憂

2019-04-01 22:14

外資：臻鼎還有三成上漲空間

2019-04-02 00:54

陸廠大火噬營收 華孚開盤跌停

2019-04-01 14:37

樺漢毛利減 花旗降目標價

2019-04-02 02:11

大同、華映遭追債 法人：對股價影響有限

2019-04-01 16:26

華映違反重訊規定 證交所罰20萬元

2019-04-01 20:54

受惠多鏡頭滲透率增 玉晶光股價創近7個月新高

2019-04-01 13:48

華孚工廠爆燃 巨寶有望獲轉單

2019-04-01 18:17

ABF基板旺 外資調升欣興 目標價34元

2019-04-02 01:57

小米手機熱銷 代工廠沾光

2019-04-02 00:54

騰輝轉上市 4月3日公開申購

2019-04-01 13:22

樺漢去年獲利續攀峰 三大業務今年將成長

2019-04-01 18:26

智慧表供應鏈 出貨看旺

2019-04-02 00:54

華為加大投片 台積電股價俏

2019-04-01 14:37

大甲媽祖要遶境 三陽志工先拭鏡

2019-04-01 12:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top