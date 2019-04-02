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存股賺三倍股息 康和證首創小額槓桿存股

2019-04-02 10:03經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

存股概念正夯，康和證券宣布推出千元存股方案，另首創小額槓桿存股，以槓桿投資的概念告訴投資人，善用槓桿效應，存股也有機會賺到三倍的股息。此外，康和證券的定時定額千元存股方案更提供高達20檔的ETF供投資人選擇，是目前市場上提供ETF檔數最多的券商之一。

有別於傳統的定時定額存股平台，康和證券特別針對不同族群的投資理財偏好，規劃兩種方案，扣款金額3,000元起跳。針對穩紮穩打賺取時間複利的投資人，康和證券提供定時定額千元存股服務，可從康和證券精選的50檔台灣50（0050）成份股及20檔ETF，選擇標的定時定額扣款。

想加速累積人生第一桶金、並願意承受風險的族群，可透過康和證券「新金鑽」平台，以存股型自訂槓桿股權選擇權，放大預期殖利率的報酬率，最高可達3.5倍，就有機會享受股息翻倍的效益。

槓桿存股的效益明顯可見。以高股息ETF ( 0056）為例，過去五年平均發放現金股利1.18元，以今年3月28日收盤價26.24元計算，現金殖利率為4.5%。運用存股型自訂槓桿股權選擇權，可自選槓桿1~3.5倍等比放大預期殖利率報酬。

若以三倍槓桿為例，以26.24元價格成交1,000股，只需付出8,746元（26.24元×1000/3），扣除所有成本，每年可享有約8.1%的現金股利收益率。康和證券說，存股型商品庫存費率年化1.8%，槓桿後存股收益公式 = （4.5% -1.8%）*3 = 8.1%

也就是說，如果以3,000元參加康和新金鑽的存股型自訂選擇權，並選擇三倍槓桿的0056 ETF做為標的，以3月28日收盤價計算，可以買到342股0056 ETF庫存部位（3倍的零股庫存量）。

若持續每月固定3,000元在康和新金鑽平台專區下單購買3倍槓桿的0056 ETF商品部位，一年後即可累積商品庫存達4,104股（以3月28日收盤價計算），參加除權息時，槓桿存股機制會將現金股利轉為股數，以現金股利率4.5%計算，經過除權息日後，這4,104股將增為4,288股。

康和證券表示，此次推出的千元存股方案，強調「高股息、低總價」概念，讓投資人每月可輕鬆用3,000元入門價，買進優質個股或ETF。

透過時間複利的威力，享受存股創造的雪球效應。如果選擇槓桿存股，更可以坐享相同標的、相同投資金額，股票庫存量增加的好處。

康和證券表示，存股是最適合散戶的理財方式，分批買進不但平均成本，也善用時間複利累積資產，若再使用適當的槓桿，更可增加存股收益。

圖／康和證券提供
圖／康和證券提供
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