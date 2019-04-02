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海峽中線默契 當初竟是美方限制國軍「反攻大陸」？

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今日證券市場五大事

2019-04-02 07:27經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

一、美中製造業數據強勁緩解成長疑慮 道瓊大漲330點

美股周一收漲，因美國和中國的製造業數據樂觀，緩解投資人對全球經濟成長放緩的疑慮。道瓊工業指數收漲329.74點或1.27%，報26,258.42點；標普500指數上漲32.79點或1.16%，報2,867.19點；那斯達克指數收漲99.59點或1.29%，報7,828.91點。

二、鴻海拉漲停 六年半首見

鴻海上周公布財報，表現優於市場預期，加上外資調高評等和目標價，激勵股價昨（1）日開高走高、終場以漲停價80.8元鎖死，為六年半來再次漲停，也寫下鴻海自台股放寬漲跌停幅度至10%以來的首次漲停紀錄。

三、年報大解碼 七天王出列

上市櫃公司去（2018）年財報昨（1）日全數公布，七大天王出列。台積電穩坐獲利王寶座，鴻海為現金王，大立光為每股純益（EPS）王與每股淨值王，力旺為毛利率王，東捷為成長王，宏達電為轉機王。

四、連假前夕 台股意外爆大量

鴻海財報優於預期，昨（1）日與台積電聯手，帶量引領台股上衝波段最高10,735點，隨即引發賣壓，盤勢一度由紅翻黑，終場拉升但僅小漲1點，成交量則而達1,544億元，合計上市櫃成交量達1,994億元，為3月15日2,040億元以來最多。

五、誠美材財報疑慮 恐全額交割

偏光板廠誠美材公布去年度每股虧損0.87元，較前年每股虧損2.18元大幅收斂，但會計師對於年報出具保留意見，若無法消除此一疑慮，未來可能列為全額交割股，公司預計6月28日召開股東常會。

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