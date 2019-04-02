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樺漢毛利減 花旗降目標價

2019-04-02 02:11經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）1日舉行法說會，公布去年每股賺14.45元，展望今年三大業務成長，不過花旗最新報告，調降樺漢未來獲利預測，目標價由432.39元降至370元，摩根士丹利則考量樺漢發行可轉債，目標價由376元調整為340元。

花旗、大摩仍對樺漢維持「買進」、「加碼」（OW）評等，另外，麥格理最新報告，重申樺漢「加碼」，目標價266元。

花旗表示，樺漢去年第4季獲利不如預期，原本該券商預估EPS可達5.54元，實際僅4.07元，也大幅低於市場預期的5.45元，顯示毛利成績不佳。

根據樺漢說法，受到併購帆宣、產品組合調整及價格壓力影響，去年底毛利較前一季滑落。由於公司對今年毛利展望相對平緩，花旗認為，樺漢第1季淡季營收將季減28%，毛利持續下探，至第2季重返成長（預估營收增7%），毛利率才會走高。

花旗進一步表示，樺漢展望今年營收將成長15%-20%，此目標的達成機率高，不過更重要是毛利能否快速改善。目前花旗重新估算樺漢今年潛在EPS，下調到18.49元，2020年降至20.17元，比原有財測調降約4%-5%。

摩根士丹利則認為，樺漢前季營收符合預期，今年展望也在預期中，最新就其今、明年獲利預測計入可轉債影響，調整4%-5%，目標價調為340元，仍隱含24倍的預估本益比。

樺漢董事長朱復銓。 報系資料照
樺漢董事長朱復銓。 報系資料照
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