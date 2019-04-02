ABF基板旺 外資調升欣興 目標價34元
率先喊旺ABF族群的瑞信證券，再度調高欣興（3037）目標價。瑞信表示，欣興上季毛利優於預期，反映ABF基板需求逐步轉強，今年受惠需求再擴大，業績可望展現強成長；瑞信最新調高欣興去、今、明年獲利預測51%-77%，目標價由28.2元提高到34元。
受外資看好激勵，欣興1日大漲9.1%，一度亮燈漲停。
瑞信指出，欣興最新出爐的財報，在上季展現強勁毛利；受惠ABF基板貢獻提高，由前年第4季占營收兩成比重，提高到24%，帶動毛利大幅走揚。
第1季向來是淡季，在前一季獲利大好下，瑞信認為，欣興首季獲利恐大減，不過全球對於ABF基板的強烈需求不變，全年營收仍將高成長。以瑞信掌握的產業動向分析，估計欣興今年營益率可達4%，去年為1.8%，今、明年每股純益（EPS）分別達1.5元、1.8元。
今年來，欣興股價已經翻倍，不過瑞信看好，景氣快速翻揚帶動市場持續給予欣興高評價，因此股價預測，不僅考量更高的獲利預期，同時將欣興未來的預估股淨比，自1倍提高到1.2倍，換算目標價應上調到34元。
瑞信的34元，也是僅次於里昂37元的外資次高目標價，再次為野村給予欣興31.1元。本土投顧中，則有永豐最新報告喊出43元，預估欣興今、明年EPS可達1.13元、1.91元。
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