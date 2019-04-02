ABF基板旺 外資調升欣興 目標價34元

2019-04-02 01:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



率先喊旺ABF族群的瑞信證券，再度調高欣興（3037）目標價。瑞信表示，欣興上季毛利優於預期，反映ABF基板需求逐步轉強，今年受惠需求再擴大，業績可望展現強成長；瑞信最新調高欣興去、今、明年獲利預測51%-77%，目標價由28.2元提高到34元。

受外資看好激勵，欣興1日大漲9.1%，一度亮燈漲停。

瑞信指出，欣興最新出爐的財報，在上季展現強勁毛利；受惠ABF基板貢獻提高，由前年第4季占營收兩成比重，提高到24%，帶動毛利大幅走揚。

第1季向來是淡季，在前一季獲利大好下，瑞信認為，欣興首季獲利恐大減，不過全球對於ABF基板的強烈需求不變，全年營收仍將高成長。以瑞信掌握的產業動向分析，估計欣興今年營益率可達4%，去年為1.8%，今、明年每股純益（EPS）分別達1.5元、1.8元。

今年來，欣興股價已經翻倍，不過瑞信看好，景氣快速翻揚帶動市場持續給予欣興高評價，因此股價預測，不僅考量更高的獲利預期，同時將欣興未來的預估股淨比，自1倍提高到1.2倍，換算目標價應上調到34元。