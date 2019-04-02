外資第二高 瑞信升台積目標價喊280元

2019-04-02 01:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



在花旗、麥格理之後，又一家大型外資調高台積電（2330）目標價。瑞士信貸最新報告指出，台積電1、2季營收預期放緩，但下半年起庫存回補及7奈米重振帶動，毛利率將重返50%，並在明年達到18%的高成長；瑞信調高台積電目標價30元至280元，比下麥格理、躍居喊出第二高價的外資。

瑞信此次主要將台積電上半年營收下調，但看好動能遞延，預估今年台積電每股純益（EPS）落在12.7元，2020年為15元。

瑞信表示，近期半導體庫存高檔，台積電上半年營收要快速落底不容易。原本瑞信預期，台積電第2季營收可能大增14%，目前考量庫存去化進度，下調第2季營收增幅至5%，第1季則維持季減25%-26%預測；若以台積電前二月營收1,389.83億元推算，3月營收預估為754億元至784億元。

不過，瑞信看好多數庫存在上半年去化，之後來自高通高階晶片、AMD運算產品、Navi顯示卡、華為及iPhone五大關鍵訂單，將提升台積電7奈米使用狀況，並在第4季繳出毛利率靠攏50%佳績。

瑞信進一步指出，2020年台積電持續握有AMD、華為及高通驍龍系列與5G數據晶片x55訂單，還有潛在可能爭取到英特爾5G晶片，推升全年EPS上看15元，換算將比今年大增18%，

瑞信並預期，台積電將在第2季起採用EUV，為新款iPhone及高階5G晶片準備，有利台積毛利穩定走高。