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大同旗下八家上市櫃財報 三子公司負債比超過三位數

2019-04-01 22:25經濟日報 記者張義宮╱即時報導

2018年大同集團上市櫃八家財報出爐，旗下華映、綠能及尚志的負債比均超過三位數；華映將在5月13日下市，屆時24萬名股東手中股票將淪為廢紙，將繼綠能在5月2日下市，大同集團旗下今年第二家下市的子公司。華映、綠能及尚志三家子公司的營運面臨極大困境，對今年大同母公司的營運的負擔依然沈重。

根據公開資訊觀測站資1日的公告，大同集團八家上市櫃的現金及約當現金降至159.71億元，總資產2,220.19億元，總負債1,584.39億元，整體負債比由去年第3季的65.27%，上升達82%。

截至去年第4季底，大同總資產1,391.61億元，總資產是大同集團上市櫃企業當中最高，但大同總負債高達1,082.36億元，也是集團當中之冠；負債比由去年第3季的68.3%，提高至77.7%。

大同集團企業當中，華映、綠能、尚志受到財務危機，負債比都超過三位數，分別是113.5%、124.3%、116.8%，相較於去年第3季財報負債比的63.6%、86.5%、83.1%都大幅升高。

分析師表示，負債比高、約當現金低，相對是體質不好，除大同、精英的現金及約當現金分別有89.73億、41.75億元之外，大同集團其他公司約當現金偏低。

日前中國大陸華映科技向華映子公司華映百慕達追討人民幣19.14億元（約新台幣88億元）業績補償款，同時要求華映和大同負連帶清償責任，也引發市場關注。

在利空罩頂下，大同集團股1日在股市呈現一片慘綠，八支股價除了尚化一支上漲0.15元之外，其他七支均是下跌，其中，華映、綠能及尚志三支仍是跌停深鎖。

華映去年面臨巨額虧損，每股淨值為負0.7元，證交所表示，華映公告去年財報後，依規定將在5月13日下市。市場人士指出，大同集團旗下的華映與綠能去年底傳出財務危機，不僅波及債權銀行團，兩家子公司淨值由正轉負因而被迫下市，綠能5月2日下市、華映5月13日下市，屆時共有31萬名股東因股票下市，手中股票淪為壁紙，跟當年的盛況相比，令人不勝唏噓。

去年華映淨損252.83億元，每股淨損3.02元，1日華映股價持續跌停鎖死，收盤僅剩0.37元，跌停委賣單高達14.57萬。大同股價受影響較小，收在24.15元，下跌0.15元，下滑0.62%。

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