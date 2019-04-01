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華映財報延後公告 下市日延至5月13日

2019-04-01 20:00經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

華映（2475）日前重大訊息宣布去年淨值為負，但到今（1）日才上傳財報，證交所宣布終止上市時程因此遞延；據證交所重新計算，華映於公布後40日啟動強制下市，將於5月13日終止上市。

證交所指出，華映股票目前已列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式在案，依證券交易法第36條規定公告申報的107年度財務報告顯示淨值為負數，核有證交所營業細則第50之1條第1項第9款規定情事，公告華映股票將於5月13日起終止上市。

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