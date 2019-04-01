上櫃公司2018年報公告 僅一家未申報

2019-04-01 19:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



上市櫃公司2018年年報公告告一段落，其中，上櫃公司僅長天科技未公告申報，其餘公司均已公告。

櫃買中心表示，上櫃公司應公告申報2018年度財務報告家數為770家，經統計截至4月1日為止，上櫃公司除長天科技公司(3431)尚未完成財務報告公告申報外，其餘皆已完成。長天科技公司已自2019年1月21日起停止有價證券櫃檯買賣。