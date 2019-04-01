龍邦明停牌 市場傳與處分廈門國貿金融中心資產有關

2019-04-01 19:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



龍邦國際（2514）因有重大訊息待公布，經證交所同意明（2）日暫停交易；龍邦對今年營運展望樂觀，除了處分股票獲利挹注之外，市場也傳出，龍邦有意處分「廈門國貿金融中心」資產，不過龍邦對市場傳聞不願置評。

龍邦與廈門國貿控股集團合作開發的「廈門國貿金融中心」，其中北棟已出售給中國人壽，南棟則由國貿集團承租自用，對龍邦而言，近幾年都有穩定的租金收入。

值得注意的是，龍邦看好瑞助營造發展前景，最近持續加碼持股，股權比重一舉由原來的45%超越50%以上，瑞助也正式成為龍邦的子公司。

龍邦董事長張正岳稍早表示，今年是瑞助的新事業啟動年，集團繼綠能產業之後，第4季將進軍房地產市場；瑞助去年營收80億元，每股稅後純益近2.5元，依舊是龍邦的金雞母。

瑞助近幾年積極承攬統包工程策略奏效，去年承攬工程金額達到120億元，今年預估承攬工程目標仍可突破百億，全年營收亦將挑戰百億大關，每股稅後純益上看3元，續創新高。

龍邦去年營收1.12億元，營業毛利4,743萬元，毛利率42.36%，合併稅後純益2,510萬元、年減97.9%，每股稅後純益0.05元，董事會通過，每股擬配發0.25元現金股利。

另外，市場也傳出龍邦有意爭取泰山董事席位，不過包括泰山與龍邦均對市場傳聞，表示並無相關訊息或不予置評。目前，龍邦母公司加子公司持有泰山的股權比重約20.23%。