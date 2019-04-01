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印度有大選題材與降息空間 穩坐今年亞股吸金王

2019-04-01 18:26經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

美債殖利率出現曲線倒掛，明顯影響投資情緒，但這並不影響外資對亞股的樂觀態度，上周僅南韓、泰國、馬來西亞股市小幅資金淨流出。印度與台灣股市上周分別大舉吸金7.4億美元與1.5億美元，其他股市也同樣獲外資加持。

今年以來，印度股市為亞股的大贏家，不但連續六周獲國際資金買盤，且已連三周成為亞股單周吸金王，在3月就大舉吸金逾47億美元，遙遙領先其他亞股。今年以來，印度吸金超過70億美元，大幅超越去年同期的18.6億美元。今年以來，韓股與台股也都吸金超過43億美元。

今年以來，外資明顯回流亞股，推升亞股普遍上揚。越南股市上漲一成，台股漲9.4%其次，印度也有8%的漲幅。除了馬來西亞下跌3%以外，其他亞股全都有正報酬。

摩根亞太入息型產品經理張乃文指出，第1季亞股繳出亮眼的成績單，在美中休兵、油價回穩、美元回軟，以及美國升息預期下滑等因素推升下，有利亞洲通貨膨脹與貨幣政策維持中性水準，並帶動企業獲利趨勢延續。看好在中、港、印度、印尼今年盈餘動能轉強，配合亞股高殖利率特性，可望有大量選股機會。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度大選時程底定、印巴衝突和平解決、美元走弱，激勵資金流入印度股市動能，印度股市近一月上漲7.8%，在全球主要股市中名列前茅。印度即將大選，現任總理莫迪的連任機會高，有利既有改革政策延續，為經濟及產業發展提供助力。

張乃文分析，印度股市吸金功力今年一枝獨秀，主要是受到政策紅利、貨幣寬鬆、經濟成長快速等多方利多加持，特別是印度央行2月初宣布降息1碼（即0.25個百分點），為2017年8月以來首度降息，有助活絡資金活水。而且，市場預期未來仍有降息空間，配合印度經濟成長率與企業獲利等為亞股之最，推升印度股市繳出亮眼成績。

農曆年後，台股在九周中有八周為資金淨流入，技術面有撐。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，接下來進入除權息旺季，傳產高股息族群可望成為市場關注焦點。中美貿易戰若接近尾聲，將有利於出口導向產業。

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