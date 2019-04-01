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華孚工廠爆燃 巨寶有望獲轉單

2019-04-01 18:17經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

機殼華孚（6235）大陸子公司昆山漢鼎31日發生工廠爆燃，廠房設備毀損嚴重，引發市場高度關注；業界人士指出，在華孚昆山廠未恢復產能之前，同為鎂合金機殼廠的巨寶將有望獲得轉單。

據悉，鎂合金大多用於商用筆電外殼以及車用內裝，由於鎂合金在成型之前的活性較高，具有易燃的特性，因此生產過程都必須非常小心。目前國內擁有鎂合金產線的業者則有鴻準、可成、巨寶、華孚。

其中，鴻準、可成的鎂合金比重並不高，主要以鋁合金為主，出貨給蘋果iPhone，而華孚以及巨寶的鎂合金比重則較高。業界人士表示，以華孚的每月營收規模來看，對整體機殼產業的影響並不大，但對鎂合金供應鏈則有一定影響性，估計短期內仍會有轉單效益發生，而巨寶將受惠最深。

巨寶為機殼廠巨騰、組裝廠仁寶的合資公司，並未掛牌上市，該公司主要客戶為戴爾、惠普等筆電品牌廠，所出貨的鎂合金機殼大多用於商用筆電為主，是華孚為最直接的競爭對手。

根據華孚公告指出，目前受損的昆山一廠現階段需配合當地政府單位調查，產能短時間內會受到影響，惟因涉及人員傷亡，無從判別政府批准復工的時限，而在完全復工前，將由其他廠區昆山二廠及馬鞍山廠支援生產，初估影響4月合併營收約40至50%，後續影響尚在評估中。

此外，市場憂心華孚昆山廠發生工安意外後，是否會引發中國大陸政府清查所有機殼廠工安狀況。對此，業界人士指出，此一單一偶發事件，而且是發生在存放廢金屬的貨櫃中，並非是生產線上，因此擴大清查的可能性並不高。

華孚機殼
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