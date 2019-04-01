龍邦重大訊息待公布 4月2日暫停交易

2019-04-01 18:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台灣證券交易所表示，龍邦國際（2514）因有重大訊息待公布，上市普通股將於明（2）日起暫停交易。龍邦待前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。