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台股爆量鴻海高居外資買超冠軍 這家券商買最多

2019-04-01 17:35經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

鴻海集團。 路透
鴻海集團。 路透
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台股今(1)日震盪僅小漲1.59點作收，成交量則是爆出3月15日以來的大量，統計三大法人買超145.45億元，尤以外資買超93.06億元最多，鴻海(2317)爆出史上第三高成交量攻上漲停板，高居外資買超冠軍；統計外資券商買超鴻海前三名依序是台灣摩根、瑞士信貸及瑞銀，但在多家外資券商買超居多下，港商法興、港商野村則是賣超鴻海。

台股今日開高震盪走低，終場則是以10,642.63點作收，上漲1.59點，成交量1530.56億元，三大法人全數買超，尤以外資及陸資（不含外資自營商）買超93.06億元最高，統計外資買超前十名中，買超鴻海最多，單日買超達43,744張，已連續5天買超，合計買超47,599張。

欣興為外資買超個股第二名，買超張數達22,184；另外，買超第三名為三大滬深300正2，買超13,962張；台積電居第四，買超12,270張，另外還有中華電、華通、富邦上証正2、緯創、群創及元大S&P原油正2則是外資買超第五到第十名。

鴻海為今日大盤多頭領攻指標，股價開高走高，收在漲停80.8元，外資大買超，根據證交所統計資料顯示，今日各外資券商買進鴻海相當熱烈，以台灣摩根買超最多，其次則是瑞士信貸及瑞銀，分居買超前三名， 台灣匯立居第四、接下來則是美商高盛、美林、麥格理等券商的買超力道也強。

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