中信證券競拍康控可轉債 超額認購1.46倍

2019-04-01 16:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中國信託綜合證券1日表示，該公司主辦業界首檔採競價拍賣的可轉換公司債(簡稱「可轉債」)「康控一KY」(債券代號49431)日前辦理開標，合格投標數量1萬9,751張，高於總承銷數量1萬3,500張，超額認購達1.46倍，投標金額超過新台幣20億元，法人投標及得標比重均高達三成以上，優於市場預期。

「康控一KY」明（2）日將於櫃檯買賣中心掛牌交易。

中信證券表示，蘋果聲學元件大廠英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司(簡稱「康控-KY」，股票代號4943)本次發行1萬5,000張、期間三年、總面額15億元可轉債，扣除獨家證券承銷商中國信託證券自行認購1,500張，餘1萬3,500張全數採競拍方式辦理公開銷售，競拍底標價100元，價高者得。

中信證券表示，本次得標加權平均價格為102.07元，亦為掛牌承銷價格，銷售總額為15.31億元，即中信證券協助康控-KY額外募資3,100萬元。

中信證券表示，可轉債為兼具股權及債權性質之有價證券，在掛牌三個月閉鎖期後始得轉換為現股，故當康控-KY現股高於轉換價格121.1元時，投資人可將「康控一KY」轉換為現股出售，實現資本利得。

若未達轉換價格，投資人亦可於持有「康控一KY」滿兩年後，依面額10萬元賣回予發行公司，因此獲得法人高度青睞。

中信證券指出，可轉債採競拍的優點在於，一般投資大眾也可參與，相較於過去採用詢價圈購配售予特定對象，募資程序更加公開透明。

本次「康控一KY」競拍案吸引許多可轉債「首投族」，合格投標數量遠超過總承銷數量，反映市場投資人對競拍可轉債的興趣，也開啟可轉債承銷的嶄新模式。