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經濟解析／投保法修正 三大重點不可不知

2019-04-01 16:01經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

投資人保護法擬修法，董監事涉及內線交易、操縱股價，投保中心將有訴追權利，並明文規範跨任期解任董監事，以及經法院判決確定，三年內不得再擔任上市櫃公司董監事等規定。

國立台北大學法律學系系主任張心悌分析，這三大修法重點，不僅強化投保中心訴追權利，上市櫃公司也要強化遵法意識，預期對於我國的公司治理，將是一大進步。

投保法此次為何要修法?張心悌說，主要是實務上有扞格不入之處。

投保法第10條之1規定，投保中心發現上市櫃公司董監事「執行業務」，有重大損害公司行為或違反法令章程重大事項，可對董監事提起訴訟求償，或訴請法院裁判解任董監事。

張心悌認為，「執行業務」如屬公司財報不實、公開說明書記載不實等，較易認定是董監事之責，但內線交易、操縱股價，在實務上，有法官認為，不屬於董監事「執行業務」範圍，因此，在此次修法，直接將「執行業務」文字拿掉以避免爭議。

張心悌認為，投保法修正案對董監事失格 (disqualification)的認定謹慎，三審定讞才能解任董監事，但規定「三年內不得擔任上市櫃興櫃公司董監事」，對於失格的董監事，未來不僅不能再擔任同一家公司董監事，也不能在集團事業中再擔任董監事。

張心悌說，這次修法亦解決了跨任期解任的問題，明訂解任事由，不以提起訟訴時任期內發生者為限。過去法院判決認為，第一屆發生的行為，跟第二屆無關，不能做為解任董監事的理由。但這次修法特別明訂，不以提起訟訴時任期內發生者為限。

張心悌說，最高法院106台上177號判決，已有肯定跨任期解任的案例，依此判決，投保中心 「發現」上市或上市櫃公司董事或監察人執行業務有重大損害公司行為，或違反法令或章程的重大事項，而行使訴權，發現時點與行為時點或有時間差，因此，解任事由不能以發生起訴時的當次任期內為限，已支持跨任期解任的修法理由。

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