大同未說明連帶責任 證交所罰10萬元

相關新聞
大陸華映追債 大同集團股綠光罩頂2019-04-01 14:37
台股攻今年新高 功臣首推台積電、鴻海2019-04-01 12:22
蘋果 非蘋較勁 台供應鏈股水漲船高2019-04-01 08:57
蘋果雙向無線充電 分析師郭明錤：華通受惠2019-04-01 14:39
兩大客戶訂單加持 精測攻頂2019-04-01 14:37
華為加大投片 台積電股價俏2019-04-01 14:37
台股淺嘗10700點 滾量撐小紅2019-04-01 14:37
軋空行情 玉晶光帶旺光學股2019-04-01 14:37
噴量16.8萬張! 鴻海漲停重登台股市值后座2019-04-01 13:52
騰輝轉上市 4月3日公開申購2019-04-01 13:22
騰輝競價拍賣完成 得標均價80.87元2019-04-01 12:50
外資目標價喊進9字頭 鴻海股價飆漲停2019-04-01 12:07
華為加大投片量 台積電跳空開出走強2019-04-01 11:57
鴻海急漲力拚台塑化 爭奪市值后座2019-04-01 11:48
鴻海股價大漲 爭奪市值亞軍2019-04-01 11:46
全球兩大手機訂單加持 精測股價跳空漲停2019-04-01 11:23
法人：殖利率曲線首倒掛 防禦型資產將受惠2019-04-01 11:22
1619上市櫃公司率先公布財報 市場靜待鴻海等大廠表現2019-04-01 11:22
法人：美債短線回穩、德債走疲 後市仍需謹慎2019-04-01 11:01
中國3月製造業PMI優於預期 陸股飆2019-04-01 10:57
豐興今日開盤 廢鋼、鋼筋皆下跌2019-04-01 10:51
共機越線 台股沒在驚 指數創今年新高2019-04-01 10:07
全額交割股？誠美材去年財報 會計師出具保留意見2019-04-01 10:03
又一家外資升評！滙豐喊買鴻海 目標價93.5元2019-04-01 09:52
雙效題材帶動 康控股價止跌回穩2019-04-01 09:31
鴻海財報表現優於預期 股價飆4個月高點2019-04-01 09:31
鴻海年報優於預期 股價重回80元大關2019-04-01 09:30
郭明錤預測：iPhone新機雙向無線充電 華通將受惠2019-04-01 09:25
台股開盤漲73.64點2019-04-01 09:21
美股大漲 台股清明前是否變盤市場關注2019-04-01 09:19
台股強勢表態 指數創近五個月來新高2019-04-01 09:09
今日台股盤前重點掃描2019-04-01 07:39
台股三王 外資唱旺2019-04-01 00:11
上市櫃年報創高 台股元氣旺2019-04-01 00:10
陸軍機飛越海峽中線 專家：不影響台股走勢2019-03-31 23:34
KY股／IET、芮特 接單看旺2019-03-31 23:03
KY股／中租、訊芯 法人搶進2019-03-31 23:03
KY股／台南、鈺齊 動能強勁2019-03-31 23:03
KY股／麗豐、佐登 營運亮眼2019-03-31 23:03
熱門文章
外資目標價喊進9字頭 鴻海股價飆漲停2019-04-01 12:07
台股三王 外資唱旺2019-04-01 00:11
KY股除權息行情 發動2019-03-31 23:03
PCB廠 砸錢攻5G2019-03-31 22:35
PCB股 題材熱炒2019-03-31 22:54
全額交割股？誠美材去年財報 會計師出具保留意見2019-04-01 10:03
1619上市櫃公司率先公布財報 市場靜待鴻海等大廠表現2019-04-01 11:22
鴻海收漲停晉升市值二哥 成交量爆出史上第三高2019-04-01 14:01
蔡明翰：蘋概、5G可逢低布局2019-03-31 15:56
又一家外資升評！滙豐喊買鴻海 目標價93.5元2019-04-01 09:52
鴻海財報表現優於預期 股價飆4個月高點2019-04-01 09:31
中華電 強攻智慧家庭2019-03-31 22:37
鴻海急漲力拚台塑化 爭奪市值后座2019-04-01 11:48
興櫃十悍將 帶頭上攻2019-03-31 22:51
上市櫃年報創高 台股元氣旺2019-04-01 00:10
鴻海年報優於預期 股價重回80元大關2019-04-01 09:30
玉晶光空單登上一年多新高 軋空氣勢大增股價漲逾9%2019-04-01 10:09
正文董座陳鴻文 靠微波拓新局2019-03-31 22:39
雙優族群 短線首選2019-03-31 22:54
最牛一輪／鴻海帶勁 富邦89衝刺2019-03-31 22:58
林之晨 1日任台灣大總座2019-03-31 22:36
智慧音箱拚場 首重接地氣2019-03-31 22:36
AirPower沒了 無線充電晶片廠股價走跌2019-04-01 10:05
陸軍機飛越海峽中線 專家：不影響台股走勢2019-03-31 23:34
中國3月製造業PMI優於預期 陸股飆2019-04-01 10:57
郭明錤預測：iPhone新機雙向無線充電 華通將受惠2019-04-01 09:25
第一類接觸／正文奮起 搶攻G商機2019-03-31 22:39
崇越電奪大單 Q2營運衝2019-03-31 22:36
台光電、穩懋 四檔吸睛2019-03-31 22:58
華為加大投片量 台積電跳空開出走強2019-04-01 11:57
華孚昆山廠爆炸 股價跌停2019-04-01 09:08
鴻海股價大漲 爭奪市值亞軍2019-04-01 11:46
KY股／中租、訊芯 法人搶進2019-03-31 23:03
法人：美債短線回穩、德債走疲 後市仍需謹慎2019-04-01 11:01
法人：正文今年營收 估增二成2019-03-31 22:38
台股攻今年新高 功臣首推台積電、鴻海2019-04-01 12:22
高鐵、環球晶 認購犀利2019-03-31 22:58
全球兩大手機訂單加持 精測股價跳空漲停2019-04-01 11:23
KY股／IET、芮特 接單看旺2019-03-31 23:03
台達電水起．台灣 全球播映2019-03-31 22:36
留言