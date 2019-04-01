大同未說明連帶責任 證交所罰10萬元

2019-04-01 15:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台灣證券交易所表示，華映（2475）對百慕達中華映管提起民事訴訟乙案，經查大同承擔連帶責任，但公司未即時對外公告說明，故處以違約金新台幣10萬元，並函知大同確實依規定辦理。

證交所此次依大同違反「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」規定，處以違約金10萬元。

華映、大同今（1）日持續走弱，華映自下市利空傳出連連跌停，今天繼續亮燈收0.37元，大同則跌0.6%，收24.15元。