鴻海收漲停晉升市值二哥 成交量爆出史上第三高

2019-04-01 14:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海(2317)去年稅後純益1,290.65億元，優於法人預期，每股純益8.03元，外資展望翻多，調高目標價及評等，推升今(1)日股價開高走高攻上漲停80.8元作收，成交量爆出16萬8224張，為2017年4月5日以來的大量，寫下歷史第三高成交量，同時晉升第二大市值公司。

從成交量來看有一個有趣的巧合，在2017年4月5日成交量高達17萬507張，為歷史次高的成交量，僅次於2012年5月間的31萬張歷史天量，當天是4月的第一個交易日，今日寫下歷史第三高成交量，同樣也是4月的第一個交易日。

鴻海去年第4季稅後純益626.19億元，創史上第三高，季增151.7%，年減12.6%，單季每股純益4.06元，較第3季EPS 1.57元高，但較2017年第4季EPS 4.14元，小幅衰退，單季毛利率7%，，季增1.13個百分點，年增0.9個百分點，第4季營業利益642.8億元，季增104.9%，年增98.3%，是歷史次高。

鴻海董事長郭台銘連續4個月加碼自家股票，2月再買進1500張，初估約投入23.7億元，買進3萬4520張股票，郭台銘從去年11月開始買進鴻海股票，已連續4個月買進，手中持股增至133萬1998張，持股比約9.6%。

鴻海去年第4季財報讓外資驚艷，表現超出外資原先的預估值，認為鴻海在成本控管的成效更好了，對後續鴻海展望翻多，將投資評等調高至加碼，目標價84元；另有亞系外資調高鴻海投資評級至買進，目標價上調到93.5元。

三大法人上周五同步買超鴻海，外資更是連續買超4個交易日，成為推升鴻海股價上漲的主要動能，今日股價跳空開高開高走高，早盤以77元開高，終場收在漲停80.8元，上漲7.3元，創下去年11月2日以來的高點價位，單日市值激增1011.99億元，合計市值達1兆1201.3億元，擠下台塑化，站上市值二哥地位。