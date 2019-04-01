噴量16.8萬張! 鴻海漲停重登台股市值后座

鴻海董事長郭台銘。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

鴻海（2317）今（1）日爆量16萬8,224張拉漲停，直接衝破年線，重登80元大關，收在80.8元，市值隨之大增至逾1.1兆元，超過台塑化（6505），重返台股市值后座。

據證交所統計，今年第一季底，也就是上周五（3月29日）的鴻海市值為1兆189.3億元，台塑化市值為1兆1,002.4億元，兩者市值差距813.1億元。今日鴻海股價爆量漲停，台塑化今日盤中走勢則相對疲軟，盤中股價多數時間在平盤之下，跌幅約1.2%左右。

如以每股80元計算的鴻海市值約1兆1,090億元，如以每股114元計算台塑化的市值約1兆859億元，鴻海再度重返市值后座。

台股市值王目前還是台積電穩居寶座，台積電今日股價收平，以每股250元計算的市值約6兆4,825億元。投顧人士表示，蘋果概念股逐漸有走出谷底的跡象，蘋概三王股價也出現轉強走勢，尤其一直處在整理階段的鴻海，今日爆量急漲後，雖可能短線陷入整理，但中期走勢仍可樂觀期待，對其市值增長有所助益；反之，國際油價在今年表現還是平平，對台塑化目前股價缺乏激勵性，也影響其股價的走向。

上周五為止，台股市值前十大為：台積電、台塑化、鴻海、中華電、台塑、台化、南亞、大立光、國泰金及富邦金。

鴻海去年每股純益繳出8.03元，略高於前年8.01元，優於法人預期，亞系外資認為秀出「肌肉」有助重建投資人信心，將投資評等升為「買進」，目標價從75元大幅提升至93.5元。

亞系外資表示，去年鴻海第四季每股盈餘貢獻主要來自毛利率、營益率提升，有助重建投資人信心將投資評等從「持有」升為「買進」，目標價從75元大幅提升至93.5元。亞系外資預估，鴻海利潤率將逐步改善，表現將超越疲弱的上半年市場，且隨著利潤的改善，鴻海將更積極鞏固iPhone市占率，將對同業形成壓力。

針對鴻海去年財報，日系外資先前率先看多，評等升至「加碼」，目標價從81.7升至84元。美外則維持「中立」看法，目標價86元。