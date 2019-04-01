親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

華航罷工後人事檢討 董座何煖軒下台傳由謝世謙接任

噴量16.8萬張! 鴻海漲停重登台股市值后座

2019-04-01 13:52聯合晚報 記者廖賢龍吳凱中／台北報導

鴻海董事長郭台銘。 圖／聯合報系資料照片
鴻海董事長郭台銘。 圖／聯合報系資料照片
分享

鴻海（2317）今（1）日爆量16萬8,224張拉漲停，直接衝破年線，重登80元大關，收在80.8元，市值隨之大增至逾1.1兆元，超過台塑化（6505），重返台股市值后座。

據證交所統計，今年第一季底，也就是上周五（3月29日）的鴻海市值為1兆189.3億元，台塑化市值為1兆1,002.4億元，兩者市值差距813.1億元。今日鴻海股價爆量漲停，台塑化今日盤中走勢則相對疲軟，盤中股價多數時間在平盤之下，跌幅約1.2%左右。

如以每股80元計算的鴻海市值約1兆1,090億元，如以每股114元計算台塑化的市值約1兆859億元，鴻海再度重返市值后座。

台股市值王目前還是台積電穩居寶座，台積電今日股價收平，以每股250元計算的市值約6兆4,825億元。投顧人士表示，蘋果概念股逐漸有走出谷底的跡象，蘋概三王股價也出現轉強走勢，尤其一直處在整理階段的鴻海，今日爆量急漲後，雖可能短線陷入整理，但中期走勢仍可樂觀期待，對其市值增長有所助益；反之，國際油價在今年表現還是平平，對台塑化目前股價缺乏激勵性，也影響其股價的走向。

上周五為止，台股市值前十大為：台積電、台塑化、鴻海、中華電、台塑、台化、南亞、大立光、國泰金及富邦金。

鴻海去年每股純益繳出8.03元，略高於前年8.01元，優於法人預期，亞系外資認為秀出「肌肉」有助重建投資人信心，將投資評等升為「買進」，目標價從75元大幅提升至93.5元。

亞系外資表示，去年鴻海第四季每股盈餘貢獻主要來自毛利率、營益率提升，有助重建投資人信心將投資評等從「持有」升為「買進」，目標價從75元大幅提升至93.5元。亞系外資預估，鴻海利潤率將逐步改善，表現將超越疲弱的上半年市場，且隨著利潤的改善，鴻海將更積極鞏固iPhone市占率，將對同業形成壓力。

針對鴻海去年財報，日系外資先前率先看多，評等升至「加碼」，目標價從81.7升至84元。美外則維持「中立」看法，目標價86元。

台塑化鴻海台積電中華電台塑
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

鴻海收漲停晉升市值二哥 成交量爆出史上第三高

2019-04-01 14:01

大陸華映追債 大同集團股綠光罩頂

2019-04-01 14:37

台股攻今年新高 功臣首推台積電、鴻海

2019-04-01 12:22

蘋果 非蘋較勁 台供應鏈股水漲船高

2019-04-01 08:57

蘋果雙向無線充電 分析師郭明錤：華通受惠

2019-04-01 14:39

兩大客戶訂單加持 精測攻頂

2019-04-01 14:37

華為加大投片 台積電股價俏

2019-04-01 14:37

台股淺嘗10700點 滾量撐小紅

2019-04-01 14:37

軋空行情 玉晶光帶旺光學股

2019-04-01 14:37

騰輝轉上市 4月3日公開申購

2019-04-01 13:22

騰輝競價拍賣完成 得標均價80.87元

2019-04-01 12:50

外資目標價喊進9字頭 鴻海股價飆漲停

2019-04-01 12:07

華為加大投片量 台積電跳空開出走強

2019-04-01 11:57

鴻海急漲力拚台塑化 爭奪市值后座

2019-04-01 11:48

鴻海股價大漲 爭奪市值亞軍

2019-04-01 11:46

全球兩大手機訂單加持 精測股價跳空漲停

2019-04-01 11:23

法人：殖利率曲線首倒掛 防禦型資產將受惠

2019-04-01 11:22

1619上市櫃公司率先公布財報 市場靜待鴻海等大廠表現

2019-04-01 11:22

法人：美債短線回穩、德債走疲 後市仍需謹慎

2019-04-01 11:01

中國3月製造業PMI優於預期 陸股飆

2019-04-01 10:57

豐興今日開盤 廢鋼、鋼筋皆下跌

2019-04-01 10:51

共機越線 台股沒在驚 指數創今年新高

2019-04-01 10:07

全額交割股？誠美材去年財報 會計師出具保留意見

2019-04-01 10:03

又一家外資升評！滙豐喊買鴻海 目標價93.5元

2019-04-01 09:52

雙效題材帶動 康控股價止跌回穩

2019-04-01 09:31

鴻海財報表現優於預期 股價飆4個月高點

2019-04-01 09:31

鴻海年報優於預期 股價重回80元大關

2019-04-01 09:30

郭明錤預測：iPhone新機雙向無線充電 華通將受惠

2019-04-01 09:25

台股開盤漲73.64點

2019-04-01 09:21

美股大漲 台股清明前是否變盤市場關注

2019-04-01 09:19

台股強勢表態 指數創近五個月來新高

2019-04-01 09:09

今日台股盤前重點掃描

2019-04-01 07:39

台股三王 外資唱旺

2019-04-01 00:11

上市櫃年報創高 台股元氣旺

2019-04-01 00:10

陸軍機飛越海峽中線 專家：不影響台股走勢

2019-03-31 23:34

KY股／IET、芮特 接單看旺

2019-03-31 23:03

KY股／中租、訊芯 法人搶進

2019-03-31 23:03

KY股／台南、鈺齊 動能強勁

2019-03-31 23:03

KY股／麗豐、佐登 營運亮眼

2019-03-31 23:03
看更多

熱門文章

外資目標價喊進9字頭 鴻海股價飆漲停

2019-04-01 12:07

台股三王 外資唱旺

2019-04-01 00:11

KY股除權息行情 發動

2019-03-31 23:03

PCB廠 砸錢攻5G

2019-03-31 22:35

PCB股 題材熱炒

2019-03-31 22:54

全額交割股？誠美材去年財報 會計師出具保留意見

2019-04-01 10:03

1619上市櫃公司率先公布財報 市場靜待鴻海等大廠表現

2019-04-01 11:22

蔡明翰：蘋概、5G可逢低布局

2019-03-31 15:56

鴻海收漲停晉升市值二哥 成交量爆出史上第三高

2019-04-01 14:01

又一家外資升評！滙豐喊買鴻海 目標價93.5元

2019-04-01 09:52

鴻海財報表現優於預期 股價飆4個月高點

2019-04-01 09:31

中華電 強攻智慧家庭

2019-03-31 22:37

鴻海急漲力拚台塑化 爭奪市值后座

2019-04-01 11:48

興櫃十悍將 帶頭上攻

2019-03-31 22:51

上市櫃年報創高 台股元氣旺

2019-04-01 00:10

鴻海年報優於預期 股價重回80元大關

2019-04-01 09:30

玉晶光空單登上一年多新高 軋空氣勢大增股價漲逾9%

2019-04-01 10:09

正文董座陳鴻文 靠微波拓新局

2019-03-31 22:39

雙優族群 短線首選

2019-03-31 22:54

最牛一輪／鴻海帶勁 富邦89衝刺

2019-03-31 22:58

智慧音箱拚場 首重接地氣

2019-03-31 22:36

林之晨 1日任台灣大總座

2019-03-31 22:36

AirPower沒了 無線充電晶片廠股價走跌

2019-04-01 10:05

陸軍機飛越海峽中線 專家：不影響台股走勢

2019-03-31 23:34

中國3月製造業PMI優於預期 陸股飆

2019-04-01 10:57

第一類接觸／正文奮起 搶攻G商機

2019-03-31 22:39

郭明錤預測：iPhone新機雙向無線充電 華通將受惠

2019-04-01 09:25

崇越電奪大單 Q2營運衝

2019-03-31 22:36

台光電、穩懋 四檔吸睛

2019-03-31 22:58

鴻海股價大漲 爭奪市值亞軍

2019-04-01 11:46

華孚昆山廠爆炸 股價跌停

2019-04-01 09:08

華為加大投片量 台積電跳空開出走強

2019-04-01 11:57

KY股／中租、訊芯 法人搶進

2019-03-31 23:03

法人：美債短線回穩、德債走疲 後市仍需謹慎

2019-04-01 11:01

法人：正文今年營收 估增二成

2019-03-31 22:38

高鐵、環球晶 認購犀利

2019-03-31 22:58

台股攻今年新高 功臣首推台積電、鴻海

2019-04-01 12:22

KY股／IET、芮特 接單看旺

2019-03-31 23:03

全球兩大手機訂單加持 精測股價跳空漲停

2019-04-01 11:23

今日台股盤前重點掃描

2019-04-01 07:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top