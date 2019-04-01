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騰輝競價拍賣完成 得標均價80.87元

2019-04-01 12:50經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

利基型銅箔基板廠騰輝電子 (6672)初次上市股票承銷案採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理，騰輝今(1)日表示，這次參與投標的合格標單共3,212筆，得標筆數471筆，上午已在證交所經由公開的方式圓滿完成電腦開標作業，順利拍賣成功，得標加權平均價為80.87元，公開申購承銷價為60.06元，4/3~9進行公開申購。

騰輝表示，辦理競價拍賣股數總計4,349張，合格投標股數總計45,682張，為可競拍張數之10.5倍，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。今日開標結果最低得標價為79.66元，最高得標價95.00元，計算得標加權平均價為80.87元。

依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，騰輝競拍最低承銷價(競拍底價)為52.68元，若依其得標加權平均價格計算並以最低承銷價格1.14倍為上限，本次辦理公開申購價格為60.06元。公司辦理公開申購股數計1,357張，將在4月3日至9日進3天的申購，4月11日將公開抽籤。

騰輝指出，主要產品為銅箔基板、鋁基板及黏合片，自行開發無鉛、高耐熱、無鹵素的環保基板、國際汽車大廠認可的散熱鋁基板、符合太空總署及航空公司認可的聚醯亞胺黏合片，目前研發中的項目包含未來應用在自動駕駛的遠距離偵測雷達、天線、AR/VR/AI應用的封裝測試、5G通信及無線充電技術等所需的高頻高速基板材料，展望未來成長可期。

競拍銅箔基板
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