親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

被逼問到底選不選總統？韓國瑜強調：2020不在我考量內

日本令和年出生 英文表記變「優酪乳」、「18禁」？

外資目標價喊進9字頭 鴻海股價飆漲停

2019-04-01 12:07經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

鴻海（2317）去年每股盈餘（EPS）繳出8.03元，略高於前年8.01元，優於法人預期，亞系外資認為秀出「肌肉」有助重建投資人信心，將投資評等升為「買進」，目標價從75元大幅提升至93.5元。

在外資力挺下，帶動鴻海買盤大舉回籠，今（1）日股價開高走高，盤中一度攻上漲停板，截至午盤大漲逾9%，股價最高來到80.8元，重回80元大關，成交量逼近12萬張。

亞系外資表示，去年鴻海第四季每股盈餘貢獻主要來自毛利率、營益率提升，有助重建投資人信心將投資評等從「持有」升為「買進」，目標價從75元大幅提升至93.5元。

亞系外資預估，鴻海利潤率將逐步改善，表現將超越疲弱的上半年市場，且隨著利潤的改善，鴻海將更積極鞏固iPhone市佔率，將對同業形成壓力。

針對鴻海去年財報，日系外資先前已率先表態看多，評等升至「加碼」，目標價從81.7升至84元。至於美系外資則維持「中立」看法，目標價86元。

鴻海去年第四季合併營收創1.8兆元新高，季增31.6％、年增4.6％。毛利率7％、營益率3.6％，優於第三季5.9％、2.3％及前年同期6.1％1.9％，雙創近7季高點，本業獲利能力顯著提升。

鴻海去年第四季歸屬母公司稅後淨利626.18億元，季增逾1.5倍、但年減12.6％，仍創歷史第3高。淨利率0.53％，低於第三季1.8％及前年同期4.1％，每股盈餘4.06元，優於第三季1.57元、低於前年同期4.14元。

合計鴻海去年合併營收創5.29兆元新高，年增12.47％，但毛利率創6.3％新低，所幸營益率谷底回升至2.6％。歸屬母公司稅後淨利1290.65億元，年減7％，淨利率2.4％，仍分創近5年、近6年低點，然因減資2成挹注，每股盈餘8.03元，略優於前年8.01元。

鴻海
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

鴻海急漲力拼台塑化 爭奪市值后座

2019-04-01 11:48

台股強勢表態 指數創近五個月來新高

2019-04-01 09:09

又一家外資升評！滙豐喊買鴻海 目標價93.5元

2019-04-01 09:52

華為加大投片量 台積電跳空開出走強

2019-04-01 11:57

郭明錤預測：iPhone新機雙向無線充電 華通將受惠

2019-04-01 09:25

全額交割股？誠美材去年財報 會計師出具保留意見

2019-04-01 10:03

鴻海股價大漲 爭奪市值亞軍

2019-04-01 11:46

全球兩大手機訂單加持 精測股價跳空漲停

2019-04-01 11:23

法人：殖利率曲線首倒掛 防禦型資產將受惠

2019-04-01 11:22

1619上市櫃公司率先公布財報 市場靜待鴻海等大廠表現

2019-04-01 11:22

法人：美債短線回穩、德債走疲 後市仍需謹慎

2019-04-01 11:01

中國3月製造業PMI優於預期 陸股飆

2019-04-01 10:57

豐興今日開盤 廢鋼、鋼筋皆下跌

2019-04-01 10:51

共機越線 台股沒在驚 指數創今年新高

2019-04-01 10:07

雙效題材帶動 康控股價止跌回穩

2019-04-01 09:31

台股開盤漲73.64點

2019-04-01 09:21

美股大漲 台股清明前是否變盤市場關注

2019-04-01 09:19

今日台股盤前重點掃描

2019-04-01 07:39

台股三王 外資唱旺

2019-04-01 00:11

上市櫃年報創高 台股元氣旺

2019-04-01 00:10

陸軍機飛越海峽中線 專家：不影響台股走勢

2019-03-31 23:34

KY股／IET、芮特 接單看旺

2019-03-31 23:03

KY股／中租、訊芯 法人搶進

2019-03-31 23:03

KY股／台南、鈺齊 動能強勁

2019-03-31 23:03

KY股／麗豐、佐登 營運亮眼

2019-03-31 23:03

KY股除權息行情 發動

2019-03-31 23:03

雙優族群 短線首選

2019-03-31 22:54

PCB股 題材熱炒

2019-03-31 22:54

一周盤前解析／折疊機、電競 聚焦

2019-03-31 22:53

巨大漲多 外資降評

2019-03-31 22:53

梁彥平專欄／緊盯基本面 別追高

2019-03-31 22:52

就市論勢／華為鏈、高息股 吸睛

2019-03-31 22:37

PCB廠 砸錢攻5G

2019-03-31 22:35

投資人沒在怕 高收益債再吸金9億美元

2019-03-31 13:46

富蘭克林證券投顧：變數釐清後 歐股出現反彈契機

2019-03-31 13:41

美股後市 聚焦貿易情勢發展及基本面

2019-03-31 13:34

台股第2季漲不漲 就看這三大前提

2019-03-31 13:29

產業熱區／華為、5G、伺服器概念股 吸睛

2019-03-31 13:06

財報空窗期結束 台股選股不選市

2019-03-31 12:53
看更多

熱門文章

台股三王 外資唱旺

2019-04-01 00:11

台股第2季漲不漲 就看這三大前提

2019-03-31 13:29

KY股除權息行情 發動

2019-03-31 23:03

PCB廠 砸錢攻5G

2019-03-31 22:35

PCB股 題材熱炒

2019-03-31 22:54

投資人沒在怕 高收益債再吸金9億美元

2019-03-31 13:46

產業熱區／華為、5G、伺服器概念股 吸睛

2019-03-31 13:06

蔡明翰：蘋概、5G可逢低布局

2019-03-31 15:56

全額交割股？誠美材去年財報 會計師出具保留意見

2019-04-01 10:03

又一家外資升評！滙豐喊買鴻海 目標價93.5元

2019-04-01 09:52

鴻海財報表現優於預期 股價飆4個月高點

2019-04-01 09:31

上市櫃年報創高 台股元氣旺

2019-04-01 00:10

中華電 強攻智慧家庭

2019-03-31 22:37

財報空窗期結束 台股選股不選市

2019-03-31 12:53

興櫃十悍將 帶頭上攻

2019-03-31 22:51

鴻海年報優於預期 股價重回80元大關

2019-04-01 09:30

雙優族群 短線首選

2019-03-31 22:54

最牛一輪／鴻海帶勁 富邦89衝刺

2019-03-31 22:58

陸軍機飛越海峽中線 專家：不影響台股走勢

2019-03-31 23:34

中國3月製造業PMI優於預期 陸股飆

2019-04-01 10:57

正文董座陳鴻文 靠微波拓新局

2019-03-31 22:39

智慧音箱拚場 首重接地氣

2019-03-31 22:36

第一類接觸／正文奮起 搶攻G商機

2019-03-31 22:39

林之晨 1日任台灣大總座

2019-03-31 22:36

郭明錤預測：iPhone新機雙向無線充電 華通將受惠

2019-04-01 09:25

崇越電奪大單 Q2營運衝

2019-03-31 22:36

KY股／中租、訊芯 法人搶進

2019-03-31 23:03

台光電、穩懋 四檔吸睛

2019-03-31 22:58

華孚昆山廠爆炸 股價跌停

2019-04-01 09:08

AirPower沒了 無線充電晶片廠股價走跌

2019-04-01 10:05

法人：正文今年營收 估增二成

2019-03-31 22:38

玉晶光空單登上一年多新高 軋空氣勢大增股價漲逾9%

2019-04-01 10:09

1619上市櫃公司率先公布財報 市場靜待鴻海等大廠表現

2019-04-01 11:22

美股後市 聚焦貿易情勢發展及基本面

2019-03-31 13:34

今日台股盤前重點掃描

2019-04-01 07:39

KY股／IET、芮特 接單看旺

2019-03-31 23:03

權證教戰／長假效應 輪動中避險

2019-03-31 13:06

高鐵、環球晶 認購犀利

2019-03-31 22:58

台達電水起．台灣 全球播映

2019-03-31 22:36

東鋼H型鋼漲價 獲利俏

2019-03-31 22:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top