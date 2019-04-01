外資目標價喊進9字頭 鴻海股價飆漲停

2019-04-01 12:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



鴻海（2317）去年每股盈餘（EPS）繳出8.03元，略高於前年8.01元，優於法人預期，亞系外資認為秀出「肌肉」有助重建投資人信心，將投資評等升為「買進」，目標價從75元大幅提升至93.5元。

在外資力挺下，帶動鴻海買盤大舉回籠，今（1）日股價開高走高，盤中一度攻上漲停板，截至午盤大漲逾9%，股價最高來到80.8元，重回80元大關，成交量逼近12萬張。

亞系外資表示，去年鴻海第四季每股盈餘貢獻主要來自毛利率、營益率提升，有助重建投資人信心將投資評等從「持有」升為「買進」，目標價從75元大幅提升至93.5元。

亞系外資預估，鴻海利潤率將逐步改善，表現將超越疲弱的上半年市場，且隨著利潤的改善，鴻海將更積極鞏固iPhone市佔率，將對同業形成壓力。

針對鴻海去年財報，日系外資先前已率先表態看多，評等升至「加碼」，目標價從81.7升至84元。至於美系外資則維持「中立」看法，目標價86元。

鴻海去年第四季合併營收創1.8兆元新高，季增31.6％、年增4.6％。毛利率7％、營益率3.6％，優於第三季5.9％、2.3％及前年同期6.1％1.9％，雙創近7季高點，本業獲利能力顯著提升。

鴻海去年第四季歸屬母公司稅後淨利626.18億元，季增逾1.5倍、但年減12.6％，仍創歷史第3高。淨利率0.53％，低於第三季1.8％及前年同期4.1％，每股盈餘4.06元，優於第三季1.57元、低於前年同期4.14元。

合計鴻海去年合併營收創5.29兆元新高，年增12.47％，但毛利率創6.3％新低，所幸營益率谷底回升至2.6％。歸屬母公司稅後淨利1290.65億元，年減7％，淨利率2.4％，仍分創近5年、近6年低點，然因減資2成挹注，每股盈餘8.03元，略優於前年8.01元。