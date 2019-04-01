華為加大投片量 台積電跳空開出走強

2019-04-01 11:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



由於美中貿易談判進入最後倒數階段，法人圈傳出華為追加台積電（2330）7奈米大單，另外，下一世代麒麟985晶片加快於台積電試產，成為台積電首位採用7奈米加強版EUV客戶，激勵台積電股價跳空開出，盤中一度來到251元，漲幅2.24%。

先前美國政府對華為祭出一連串壓制措施，孟晚舟遭扣留、警告盟友勿用華為通訊設備等等大動作，不僅未讓華為供應鏈供貨減少，華為反其道而行，加大對台半導體供應鏈採購數量，業界指出，主要美方抵制作用，讓華為深怕未來半導體零組件遭美方斷貨，提前拉貨備庫存。

法人圈傳出華為在台積電追加7奈米大單，將安全庫存由2個月拉升到6個月，另外，受到中美貿易戰影響，華為也上修2019年手機出貨量由2.5至2.6億支上修至2.8億支，帶動台積電第二季產能利用率攀升。

此外，華為將加快下一代處理器晶片推出時程，外媒指出，新一代的旗艦處理器麒麟985的試產，並預計搭載於華為的Mate 30新款智慧型手機上，而該處理器將由台積電內含EUV技術的7奈米加強版製程獨家生產，可能為台積電7奈米加強版首位客戶。