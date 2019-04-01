鴻海急漲力拼台塑化 爭奪市值后座

2019-04-01 11:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



鴻海（2317）今（1）日爆量急漲，市值隨之大增，盤中市值超過台塑化（6505）重返市值后座。

台灣證交所統計，今年第一季底也就是上周五（3月29日）的鴻海市值為1兆189.3億元，台塑化市值為1兆1,002.4億元，兩者市值差距813.1億元；今日盤中鴻海股價屢向漲停板價攻堅，漲幅超過9.5%；台塑化今日盤中走勢相對疲軟，盤中股價多數時間在平盤之下，跌幅約1.2%左右。

如以每股80元計算的鴻海市值約1兆1,090億元，如以每股114元計算台塑化的是值約1兆859億元，鴻海再度重返市值后座；台股市值還是由台積電（2330）穩居王座，台積電今日股價也在平盤之上，以每股250元計算的市值約6兆4,825億元。

投顧人士表示，蘋果概念股逐漸有走出谷底的跡象，蘋概三王股價也出現轉強走勢，尤其一直處在整理階段的鴻海，今日爆量急漲後，雖可能短線陷入整理，但中期走勢仍可樂觀期待，對其市值增長有所助益；反之，國際油價在今年表現還是平平，對台塑化目前股價缺乏激勵性，也影響其股價的走向。