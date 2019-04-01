鴻海股價大漲 爭奪市值亞軍

2019-04-01 11:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



外資調高鴻海(2317)投資評等到加碼，加上去年每股純益8.03元，表現優於法人預期，激勵今(1)日股價大漲，盤中一度拉升至80.5元，漲幅9.52%，市值激增下超越第二大的台塑化，爭奪市值亞軍。

鴻海去年第4季稅後純益626.19億元，創史上第三高，季增151.7%，年減12.6%，單季每股純益4.06元，單季毛利率7%，季增1.13個百分點，年增0.9個百分點，第4季營業利益642.8億元，季增104.9%，年增98.3%，創歷史次高；累計去年稅後純益1,290.65億元，每股純益8.03元。

鴻海去年第4季財報讓外資驚艷，表現超出外資原先的預估值，認為鴻海在成本控管的成效更好了，對後續鴻海展望翻多，將投資評等調高至加碼；三大法人上周五同步買超鴻海，外資更是連續買超4個交易日，成為推升鴻海股價上漲的主要動能。

鴻海董事長郭台銘連續4個月加碼自家股票，2月再買進1500張，初估約投入23.7億元，買進3萬4520張股票，郭台銘從去年11月開始買進鴻海股票，已連續4個月買進，手中持股增至133萬1998張，持股比約9.6%。