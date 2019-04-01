全球兩大手機訂單加持 精測股價跳空漲停

2019-04-01 11:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



在消息傳出第二季蘋果晶圓測試卡訂單回流，及華為追加手機處理器晶片訂單，精測（6510）晶圓測試卡需求回溫，今日股價跳空開出，亮燈漲停。法人表示，精測佈局記憶體領域，第二季DRAM探針卡業務開始放量，全年探針卡營收可望年增五成以上。

精測去年受蘋果iPhone系列銷售不佳，及客戶對先進製程高溫測試可靠度疑慮，導致毛利率及獲利表現不如預期，股價從去年1200元高點一路下滑至381元，拱手讓出股后寶座。不過，今日消息傳出蘋果的A12應用處理器晶圓測試卡訂單回流，亦拿下蘋果自行設計的射頻IC晶圓測試卡訂單，第二季營運可望回溫，最壞情況已過，今日股價跳空開出、亮燈漲停。

法人指出，蘋果最新A13處理器將由台積電獨家供應，精測亦為主要晶圓測試供應商，由於A13測試板遞延，首季營運下滑，待第二季營運回升，且因蘋果新一代iPhone提升AI及3D感測等生物辨識運算能力，晶片的針數數目將增加，使得晶圓測試板的複雜度提高，有助於精測整體平均銷售價格提升。