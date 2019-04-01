1619上市櫃公司率先公布財報 市場靜待鴻海等大廠表現

2019-04-01 11:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



上市櫃公司將在今（1）日公布完成去年第4季財報、全年年報；截至目前為止，已有1,619家公司率先公布完成，各家合計總金額已逾3,600億元，是否可突破前一年度同期、去年第3季在6,300~6,500億元、交出季與年雙增的好成績，市場正在靜待鴻海（2317）、仁寶等大廠的最後公布數據。

根據統計，截至目前為止，有1,619家公司公布財報完成，目前稅後純益總金額為3,602億元，與前一年第4季的6,362億元、去年第3季6,564億元，差距近3,000億元；由於目前還有泰山、遠東新、鴻海、仁寶、大同、遠百等百餘家公司還未將賜教數據輸入股市觀測站，台股整體去年第4季獲利能否交出季、年雙成長的好績效，市場正在觀望相關公司動向。

在去年全年表現方面，這1,619家公司合計獲利則達1.94兆元，與2017年的2.22兆元，也有近3,000億元的差距，其中，年成長的公司有670家、衰退的則有949家。

目前每股盈餘（EPS）最高的是股王大立光的181.67元，被動元件雙雄的國巨80.3元、華新科40.75元，分居二、三名；其它超過20元的還有緯穎、可成、精華、環球晶、牧德、譜瑞-KY、長科、旭隼、群聯、精測、凱美、矽力-KY與信驊。

總計去年獲利賺逾一個股本的公司有82家，全年EPS為正數的公司總計達1,300家，占比過半。