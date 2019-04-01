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豐興今日開盤 廢鋼、鋼筋皆下跌

2019-04-01 10:51經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

豐興(2015)今(1)日開盤，廢鋼每噸下跌400元，鋼筋每噸下跌400元，型鋼產品平盤。

就國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周報價每噸下跌為332美元，美國貨櫃廢鋼本周報價每噸下跌至300美元，澳洲鐵礦砂由每噸86.8元，上漲至87.05美元。

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