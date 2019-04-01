高收債有擔、無擔超級比一比 有擔完勝！

2019-04-01 10:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



高收益債可分為兩種，一種是市面上常見的無資產抵押(擔保)傳統高收益債，而另一種則是具「優先順位」且有「資產抵押」的高收益債。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人邱奕仁表示，優先順位資產扺押債為「風險降級」的「高收益債升級版」，可望有效降低違約時的損失、提升資產防禦力，可稱之為傳統高收益債2.0，成為近幾年高收益債市場的注目焦點，自2009年以來，規模激增6倍。

目前國內發行同時具有「優先順位」及「擔保」優勢的高收益債基金僅有少數，台新投信是其中之一。邱奕仁指出，優先順位資產抵押（有擔保）債券可以出於各種原因而發行，例如為現有債務再融資，或作為合併或收購的融資來源，其抵押項項目包含營運資金、不動產、土地與設備等，在充足的擔保之下，使投資人更有保障。

另外，以求償權而言，相較於傳統高收益債的求償順位僅高於公司股東，有擔保高收益債的求償順位高於公司股東與傳統債權人，顯示有擔保高收益債投資人在公司中「有錢先拿」的優勢。

邱奕仁表示，在報酬風險比（夏普值）方面，有擔保之高收益債高達1.22，遠優於無擔保高收益債的0.67；在波動度上，有擔保之高收益債近五年波動度僅4.12%，較無擔保高收益債的5.7%低許多；以存續期間而言，有擔保之高收益債平均僅3.94年，亦較無擔保高收益債的4.18年為低。有擔保高收益債在各方面皆優先無擔保高收債，為投資人理財的首選。