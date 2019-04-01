親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

眾所矚目！日本公布新年號「令和」 5月起正式啟用

原住民不是搖錢樹？日本爭議的「愛努人新法」

高收債有擔、無擔超級比一比 有擔完勝！

2019-04-01 10:46經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

高收益債可分為兩種，一種是市面上常見的無資產抵押(擔保)傳統高收益債，而另一種則是具「優先順位」且有「資產抵押」的高收益債。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人邱奕仁表示，優先順位資產扺押債為「風險降級」的「高收益債升級版」，可望有效降低違約時的損失、提升資產防禦力，可稱之為傳統高收益債2.0，成為近幾年高收益債市場的注目焦點，自2009年以來，規模激增6倍。

目前國內發行同時具有「優先順位」及「擔保」優勢的高收益債基金僅有少數，台新投信是其中之一。邱奕仁指出，優先順位資產抵押（有擔保）債券可以出於各種原因而發行，例如為現有債務再融資，或作為合併或收購的融資來源，其抵押項項目包含營運資金、不動產、土地與設備等，在充足的擔保之下，使投資人更有保障。

另外，以求償權而言，相較於傳統高收益債的求償順位僅高於公司股東，有擔保高收益債的求償順位高於公司股東與傳統債權人，顯示有擔保高收益債投資人在公司中「有錢先拿」的優勢。

邱奕仁表示，在報酬風險比（夏普值）方面，有擔保之高收益債高達1.22，遠優於無擔保高收益債的0.67；在波動度上，有擔保之高收益債近五年波動度僅4.12%，較無擔保高收益債的5.7%低許多；以存續期間而言，有擔保之高收益債平均僅3.94年，亦較無擔保高收益債的4.18年為低。有擔保高收益債在各方面皆優先無擔保高收債，為投資人理財的首選。

台新股東
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

台股強勢表態 指數創近五個月來新高

2019-04-01 09:09

又一家外資升評！滙豐喊買鴻海 目標價93.5元

2019-04-01 09:52

郭明錤預測：iPhone新機雙向無線充電 華通將受惠

2019-04-01 09:25

台股開盤漲73.64點

2019-04-01 09:21

全額交割股？誠美材去年財報 會計師出具保留意見

2019-04-01 10:03

共機越線 台股沒在驚 指數創今年新高

2019-04-01 10:07

雙效題材帶動 康控股價止跌回穩

2019-04-01 09:31

美股大漲 台股清明前是否變盤市場關注

2019-04-01 09:19

今日台股盤前重點掃描

2019-04-01 07:39

台股三王 外資唱旺

2019-04-01 00:11

上市櫃年報創高 台股元氣旺

2019-04-01 00:10

陸軍機飛越海峽中線 專家：不影響台股走勢

2019-03-31 23:34

KY股／IET、芮特 接單看旺

2019-03-31 23:03

KY股／中租、訊芯 法人搶進

2019-03-31 23:03

KY股／台南、鈺齊 動能強勁

2019-03-31 23:03

KY股／麗豐、佐登 營運亮眼

2019-03-31 23:03

KY股除權息行情 發動

2019-03-31 23:03

雙優族群 短線首選

2019-03-31 22:54

PCB股 題材熱炒

2019-03-31 22:54

一周盤前解析／折疊機、電競 聚焦

2019-03-31 22:53

巨大漲多 外資降評

2019-03-31 22:53

梁彥平專欄／緊盯基本面 別追高

2019-03-31 22:52

就市論勢／華為鏈、高息股 吸睛

2019-03-31 22:37

PCB廠 砸錢攻5G

2019-03-31 22:35

投資人沒在怕 高收益債再吸金9億美元

2019-03-31 13:46

富蘭克林證券投顧：變數釐清後 歐股出現反彈契機

2019-03-31 13:41

美股後市 聚焦貿易情勢發展及基本面

2019-03-31 13:34

台股第2季漲不漲 就看這三大前提

2019-03-31 13:29

產業熱區／華為、5G、伺服器概念股 吸睛

2019-03-31 13:06

財報空窗期結束 台股選股不選市

2019-03-31 12:53

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

搭上財報公布潮 搶賺價值股商機

2019-03-29 15:16

穿戴式裝置異軍突起！ 概念股正夯 哪些最吸金？

2019-03-29 12:09

清明變盤 台股名人堂 高手買什麼？

2019-03-29 12:06

4月行情強棒出擊 震盪盤中找黑馬股

2019-03-29 08:54

就市論勢／電動車、半導體鏈 聚光

2019-03-28 23:35

就市論勢／5G、聲控元件 話題燒

2019-03-27 23:46

5年繳出126%基金績效 「天才」操盤手分享三招不敗心法

2019-03-27 14:18

就市論勢／高殖利率股 逢低布局

2019-03-26 23:59
看更多

熱門文章

台股三王 外資唱旺

2019-04-01 00:11

台股第2季漲不漲 就看這三大前提

2019-03-31 13:29

PCB廠 砸錢攻5G

2019-03-31 22:35

KY股除權息行情 發動

2019-03-31 23:03

PCB股 題材熱炒

2019-03-31 22:54

投資人沒在怕 高收益債再吸金9億美元

2019-03-31 13:46

產業熱區／華為、5G、伺服器概念股 吸睛

2019-03-31 13:06

蔡明翰：蘋概、5G可逢低布局

2019-03-31 15:56

財報空窗期結束 台股選股不選市

2019-03-31 12:53

上市櫃年報創高 台股元氣旺

2019-04-01 00:10

興櫃十悍將 帶頭上攻

2019-03-31 22:51

又一家外資升評！滙豐喊買鴻海 目標價93.5元

2019-04-01 09:52

雙優族群 短線首選

2019-03-31 22:54

中華電 強攻智慧家庭

2019-03-31 22:37

全額交割股？誠美材去年財報 會計師出具保留意見

2019-04-01 10:03

最牛一輪／鴻海帶勁 富邦89衝刺

2019-03-31 22:58

陸軍機飛越海峽中線 專家：不影響台股走勢

2019-03-31 23:34

智慧音箱拚場 首重接地氣

2019-03-31 22:36

正文董座陳鴻文 靠微波拓新局

2019-03-31 22:39

第一類接觸／正文奮起 搶攻G商機

2019-03-31 22:39

林之晨 1日任台灣大總座

2019-03-31 22:36

KY股／中租、訊芯 法人搶進

2019-03-31 23:03

崇越電奪大單 Q2營運衝

2019-03-31 22:36

台光電、穩懋 四檔吸睛

2019-03-31 22:58

法人：正文今年營收 估增二成

2019-03-31 22:38

美股後市 聚焦貿易情勢發展及基本面

2019-03-31 13:34

今日台股盤前重點掃描

2019-04-01 07:39

華孚昆山廠爆炸 股價跌停

2019-04-01 09:08

權證教戰／長假效應 輪動中避險

2019-03-31 13:06

KY股／IET、芮特 接單看旺

2019-03-31 23:03

郭明錤預測：iPhone新機雙向無線充電 華通將受惠

2019-04-01 09:25

鴻海年報優於預期 股價重回80元大關

2019-04-01 09:30

東鋼H型鋼漲價 獲利俏

2019-03-31 22:37

AirPower沒了 無線充電晶片廠股價走跌

2019-04-01 10:05

鴻海財報表現優於預期 股價飆4個月高點

2019-04-01 09:31

台達電水起．台灣 全球播映

2019-03-31 22:36

高鐵、環球晶 認購犀利

2019-03-31 22:58

廣越接單旺 毛利率看升

2019-03-31 22:53

台股首季大漲 法人：4月資金面仍偏多

2019-03-31 18:48

富蘭克林證券投顧：變數釐清後 歐股出現反彈契機

2019-03-31 13:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top