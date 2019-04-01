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全額交割股？誠美材去年財報 會計師出具保留意見

2019-04-01 10:03經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

誠美材（4960）昨（31）日深夜公告，會計師出具保留意見、和繼續經營有關重大不確定性段落的查核報告。引爆誠美材股票，恐被打入全額交割股。

誠美材今（1）日早盤，則不受會計師出具保留意見影響，上漲0.45元，來到12.45元。

資誠會計師事務所會計師出具的保留意見指出，誠美材集團去年度的合併資產負債表，暨合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經會計師查核竣事。

相關內容如下：

會計師除保留意見的基礎段所述事項之可能影響外，上開合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達誠美集團民國107年12月31日之合併財務狀況，暨民國107年1月1日至12月31日之合併財務績效及合併現金流量。

保留意見之基礎：

如合併財務報表附註六、(六)所述，誠美集團截至民國107年12月31日之存貨餘額為新台幣3,960,047仟元，其中新台幣76,750仟元因本會計師無法對該等存貨之評價取得足夠及適切之查核證據以評估是否產生減損，因此本會計師無法判斷是否須對該存貨金額作必要之調整。

繼續經營有關之重大不確定性：

如合併財務報表附註十二、(五)所述，誠美集團因銀行額度遭銀行凍結無法運用，因此短期內有資金週轉困難之虞。雖誠美集團已經董事會決議啟動債務協商程序，惟該等情況顯示誠美集團繼續經營之能力存在重大不確定性。本會計師未因此修正查核意見。

誠美材董事長何昭陽。中央社
誠美材董事長何昭陽。中央社
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