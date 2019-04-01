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鴻海財報表現優於預期 股價飆4個月高點

2019-04-01 09:31經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

鴻海(2317)去年財報出爐，稅後純益1,290.65億元，年減6.9%，優於法人預期，每股稅後純益8.03元，法人認為下半年在主要客戶新產品上市下，可望進入旺季效應，董事長郭台銘也連續4個月買進自家股票，台股今(1)日一開盤就衝上今年及5個月新高，鴻海股價也是跳空開高開高走高，盤中漲幅逾8.5%，創下4個波段高點，盤中市值增加914.95億元。

鴻海去年第4季稅後純益626.19億元，創史上第三高，季增151.7%，年減12.6%，單季每股純益4.06元，較第3季EPS 1.57元高，但較2017年第4季EPS 4.14元，小幅衰退，單季毛利率7%，季增1.13個百分點，年增0.9個百分點，去年第4季營業利益642.8億元，季增104.9%，年增98.3%，是歷史次高。

鴻海董事長郭台銘連續4個月加碼自家股票，2月再買進1500張，初估約投入23.7億元，買進3萬4520張股票，郭台銘從去年11月開始買進鴻海股票，已連續4個月買進，手中持股增至133萬1998張，持股比約9.6%。

鴻海財報出爐，表現優於法人預期，今日以77元開高走高，盤中拉升至80.1元，漲幅8.9%，股價飆上4個月波段高點。

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