雙效題材帶動 康控股價止跌回穩

2019-04-01 09:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



康控-KY（4943）董事會決議每股配發6元股利，在高殖利率題材及下半年景氣回春雙效題材帶動之下，近期股價止跌回升，早盤中一度來152元高點，漲幅2.01%。

先前傳出蘋果手機銷售不佳，及台系客戶與中國夥伴合作開發聲學元件外殼影響，營運動能蒙上陰影，不過，今年逐漸聚焦車用市場應用，降低手機成長疲弱衝擊，已成功打入歐系汽車供應鏈，車載鏡頭及照明亦打入韓系供應鏈，今年第一季開始出貨，今年車用將出現倍數成長，預估全年營收占比落於3%至5%。