親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

告別「平成」：日本怎麼選出「天皇新年號」？

【即時短評】為何中共戰機要越過海峽中線？

今日台股盤前重點掃描

2019-04-01 07:39經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

一、台股三王 外資唱旺

外資捧台股三王！麥格理、大和資本出具最新報告，分別看好台積電第2季表現及鴻海毛利趨勢，將台積目標價調高至275元，鴻海評級升至「加碼」，展望翻多，加上先前六大外資喊大立光上5,000元，三王走多可望為台股添柴火。

二、上市櫃年報創高 台股元氣旺

上市櫃公司年報今（1）日將全數出爐。由於去年上半年達景氣高峰，不少公司獲利繳出佳績；外資統計，上市櫃公司去年獲利可望創高，將比前年的2.19兆元成長1%。法人預期，隨著年報傳出佳音，將帶動本周台股再戰波段高點。

三、春天的新葉 台積接單逐季向上

大陸最大手機品牌廠華為新旗艦P30市場反應好，台積電供應鍵則透露，華為旗下晶片廠海思半導體提前下單，把第3季訂單提前到第2季生產。此外，台積電將趕製上季因光阻劑汙染受影響的訂單，讓本季營運增溫，加上美中貿易戰緩和，因新技術帶動市場需求，台積電本季起營運可望脫離谷底逐季向上。

四、誠美材改選 群創卡位

偏光板大廠誠美材將在4月26日股東臨時會全面改選董事會的七席董事（四董、三獨董），呈現參選爆炸的熱門局面。誠美材公司派為了掌握董事會，將四董三獨董共計七席的名單全數提滿。大股東群創也在退出誠美材（原奇美材）董事會五年後，也提出二董二獨董名單參與，展現強勢回歸的決心。在各自徵求委託書尋求支持下，誠美材經營權大戰正式開火。

五、裕隆集團守護經營權 將徵求委託書

市場傳出，裕隆集團嚴陳莉蓮接任執行長後，面對龐大的事業體力求「持穩」，更不容許市場人士有一點非分之想，透過集團出面找上委託書通路商，有意請通路商協助集團徵求委託書，守護經營權。

六、KY股除權息行情 發動

即將進入上市櫃公司除權息旺季。其中KY族群受惠於節稅題材激勵，近期吸引市場買盤挺進，股價率先發動除權息行情，「KY族群」已成為近期台股盤面交投新寵。

七、雙優族群 短線首選

台股周線連三紅，指數攻克10,600點關卡。法人表示，現階段大盤因短線漲多，呈現「上有壓、下有撐」的箱型整理格局，操作布局上，「營運佳、展望正向」族群，將是短線盤面抗震的首選。

台積電台股外資

相關新聞

上市櫃年報創高 台股元氣旺

2019-04-01 00:10

陸軍機飛越海峽中線 專家：不影響台股走勢

2019-03-31 23:34

KY股除權息行情 發動

2019-03-31 23:03

PCB股 題材熱炒

2019-03-31 22:54

PCB廠 砸錢攻5G

2019-03-31 22:35

KY股／IET、芮特 接單看旺

2019-03-31 23:03

KY股／中租、訊芯 法人搶進

2019-03-31 23:03

KY股／台南、鈺齊 動能強勁

2019-03-31 23:03

KY股／麗豐、佐登 營運亮眼

2019-03-31 23:03

雙優族群 短線首選

2019-03-31 22:54

一周盤前解析／折疊機、電競 聚焦

2019-03-31 22:53

巨大漲多 外資降評

2019-03-31 22:53

梁彥平專欄／緊盯基本面 別追高

2019-03-31 22:52

就市論勢／華為鏈、高息股 吸睛

2019-03-31 22:37

投資人沒在怕 高收益債再吸金9億美元

2019-03-31 13:46

富蘭克林證券投顧：變數釐清後 歐股出現反彈契機

2019-03-31 13:41

美股後市 聚焦貿易情勢發展及基本面

2019-03-31 13:34

台股第2季漲不漲 就看這三大前提

2019-03-31 13:29

產業熱區／華為、5G、伺服器概念股 吸睛

2019-03-31 13:06

財報空窗期結束 台股選股不選市

2019-03-31 12:53

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

搭上財報公布潮 搶賺價值股商機

2019-03-29 15:16

穿戴式裝置異軍突起！ 概念股正夯 哪些最吸金？

2019-03-29 12:09

清明變盤 台股名人堂 高手買什麼？

2019-03-29 12:06

4月行情強棒出擊 震盪盤中找黑馬股

2019-03-29 08:54

就市論勢／電動車、半導體鏈 聚光

2019-03-28 23:35

就市論勢／5G、聲控元件 話題燒

2019-03-27 23:46

5年繳出126%基金績效 「天才」操盤手分享三招不敗心法

2019-03-27 14:18

就市論勢／高殖利率股 逢低布局

2019-03-26 23:59

營建329檔期漲升股利 挑獲利績優生搭籌碼才精實

2019-03-25 09:38

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

台股第2季漲不漲 就看這三大前提

2019-03-31 13:29

投資人沒在怕 高收益債再吸金9億美元

2019-03-31 13:46

台股三王 外資唱旺

2019-04-01 00:11

產業熱區／華為、5G、伺服器概念股 吸睛

2019-03-31 13:06

蔡明翰：蘋概、5G可逢低布局

2019-03-31 15:56

KY股除權息行情 發動

2019-03-31 23:03

PCB廠 砸錢攻5G

2019-03-31 22:35

PCB股 題材熱炒

2019-03-31 22:54

財報空窗期結束 台股選股不選市

2019-03-31 12:53

美股後市 聚焦貿易情勢發展及基本面

2019-03-31 13:34

上市櫃年報創高 台股元氣旺

2019-04-01 00:10

權證教戰／長假效應 輪動中避險

2019-03-31 13:06

陸軍機飛越海峽中線 專家：不影響台股走勢

2019-03-31 23:34

正文董座陳鴻文 靠微波拓新局

2019-03-31 22:39

KY股／中租、訊芯 法人搶進

2019-03-31 23:03

第一類接觸／正文奮起 搶攻G商機

2019-03-31 22:39

最牛一輪／鴻海帶勁 富邦89衝刺

2019-03-31 22:58

富蘭克林證券投顧：變數釐清後 歐股出現反彈契機

2019-03-31 13:41

台股首季大漲 法人：4月資金面仍偏多

2019-03-31 18:48

智慧音箱拚場 首重接地氣

2019-03-31 22:36

台光電、穩懋 四檔吸睛

2019-03-31 22:58

從期貨看現貨／再戰「萬一」 台指期蓄勢預熱

2019-03-31 13:06

興櫃十悍將 帶頭上攻

2019-03-31 22:51

林之晨 1日任台灣大總座

2019-03-31 22:36

法人：正文今年營收 估增二成

2019-03-31 22:38

KY股／IET、芮特 接單看旺

2019-03-31 23:03

雙優族群 短線首選

2019-03-31 22:54

崇越電奪大單 Q2營運衝

2019-03-31 22:36

東鋼H型鋼漲價 獲利俏

2019-03-31 22:37

中華電 強攻智慧家庭

2019-03-31 22:37

富櫃200指數有獎徵答 4月1日開跑

2019-03-31 16:02

高鐵、環球晶 認購犀利

2019-03-31 22:58

一周盤前解析／折疊機、電競 聚焦

2019-03-31 22:53

台達電水起．台灣 全球播映

2019-03-31 22:36

聯亞、台郡 瞄準價外15%

2019-03-31 22:58

期貨商論壇／穩懋期 短線偏多

2019-03-31 22:55

全民權證／華通穩健 押逾90天期

2019-03-31 22:58

債券ETF配息誘人

2019-03-31 22:51

就市論勢／華為鏈、高息股 吸睛

2019-03-31 22:37

KY股／麗豐、佐登 營運亮眼

2019-03-31 23:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top