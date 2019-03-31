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蔡明翰：蘋概、5G可逢低布局

2019-03-31 15:56經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

美國科技近期逢高拉回，市場好奇後續走勢及對台股影響。國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，美股近期是漲多拉回，但多頭格局沒有明顯改變，尤其蘋果近來股價比較強勢，主因反應今年下半年iPhone轉偏正向，故拉回可以逢低布局；回到台股方面，蘋概股在第1、2季比較清淡，但會在下半年反應新機效應，只要在本益比仍低，蘋概、5G仍可逢低布局。

台股國泰蘋果

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