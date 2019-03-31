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富蘭克林證券投顧：變數釐清後 歐股出現反彈契機

2019-03-31 13:41經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

富蘭克林證券投顧認為，著眼核心歐洲國家公債殖利率位處低檔，歐洲股市具備評價便宜、高股利率與基本面轉機等三大題材，建議投資人可留意歐洲股票型基金的布局機會。

3月歐元區及德國製造業採購經理人指數初值意外放緩，加上德國十年期公債殖利率再度落入負值、美國部分天期公債殖利率曲線倒掛，引發全球景氣擔憂。

富蘭克林證券投顧表示，觀察部分領先指標顯示歐洲經濟已露出曙光，伴隨美中貿易協商朝正面發展，就業復甦與內需消費支撐歐元區服務業指數仍在擴張區，加上歐洲央行3月利率會議中宣布9月將推出新一輪的定向長期再融資操作(TLTRO)，且升息時點將延後至少至2020年，中國政策做多將帶動中國經濟止跌回穩，中國跟歐元區經濟聯動性高，可望收斂歐洲經濟下行風險。

摩根士丹利證券估計第三輪長期再融資操作將可淨釋出1.1兆歐元資金，有助提振信貸與經濟活動。

摩根士丹利證券3月中旬指出，歷經艱困的12個月，隨著中國經濟前景改善、歐洲薪資增長與貨幣暨財政寬鬆政策奏效。伴隨英國脫歐不確定性舒緩，預期未來歐洲總體經濟數據將轉趨正向，可望提振歐股表現，歷史經驗顯示歐元區綜合採購經理人指數落底後六個月，MSCI歐洲指數中位數漲幅達9.4%。

歐元區公債

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