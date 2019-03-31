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美股後市 聚焦貿易情勢發展及基本面

2019-03-31 13:34經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

富蘭克林證券投顧表示，美股自去年12月底以來的強勢反彈後，本益比已明顯修復，市場焦點回歸檢視經濟及企業獲利基本面。

首先，就經濟基本面來看，經濟數據錯綜輔以部分天期殖利率曲線倒掛加劇市場對經濟前景的擔憂，市場對聯準會降息的預期亦明顯攀揚。據聯邦基金利率期貨顯示，統計至28日，市場預期至2019年底前聯準會降息機率攀升至近七成，然而，觀察近期美國製造業雖較為疲軟但並未蔓延至其他領域，消費及服務業仍穩健且就業市場健康，評估目前美國經濟雖放緩但短期內陷入衰退風險不高。

而且，由於2008年金融海嘯之後，全球央行印鈔寬鬆，買盤變化已降低公債殖利率曲線對經濟衰退的預測效果，再觀察過去五次經濟衰退時期，在殖利率曲線倒掛後距離美國經濟陷入衰退及股市見高點仍有緩衝期，史坦普500指數平均19個月後見到高點。

另一方面，4月上旬起將由金融股揭開美國企業財報季序幕，企業財報及財測展望能否安撫市場擔憂需密切關注。據Factset（3/22）統計，史坦普500企業第1季獲利預估年減3.7%，自去年底預估的成長2.9%下修，為2016年第2季來首見負成長。

然而，對照今年來股市漲勢，顯示股價表現與獲利預期脫鉤，後續留意產業營運基本面能否跟上股價。產業中，公用事業(+4.8%)、醫療(+4%)、不動產(+2.1%)及工業(+1.1%)四個產業第一季獲利年增率為正，能源(-17.5%)、原物料(-11.7%)及科技類股(-10.7%)下滑幅度最大。

富蘭克林證券投顧表示，預估短線美股將震盪整理，待基本面確認，建議逢回再尋找布局機會，考量美國景氣循環進入末升段可能增添市場波動，建議納入具備內需導向、景氣防禦及高股利特性的公用事業類股搭配生技、科技或天然資源產業區間操作。

殖利率財報

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