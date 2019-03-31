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台股第2季漲不漲 就看這三大前提

2019-03-31 13:29經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

台股今年第1季走強，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，未來進入第2季，正面盤勢可望續為盤面基調，仍有財報變數與基本面狀況待確認，能否繼續創高取決於三大前提。

首先，聯準會貨幣政策要持續維持寬鬆立場，根據聯準會最新會議，多位官員立場轉鴿，會後聲明指出通膨處於溫和、就業狀況平穩，今年緩升息態勢大致明確，有利台股資金面；其次，美中貿易摩擦要能有效解決，目前朝正面方向發展，3月底至4月初兩國再啟談判可望釋出樂觀訊息，中國商務部亦稱雙方正全力進行協商，朝落實重要共識方向前進。

最重要是，股價向上動能取決於企業獲利是否重回快速增長。台股企業與美股連動度高，如3月中博通(Broadcom)帶動網通類股表現，而4月開始進入財報密集公布期，根據Factset預估，S&P500企業第1季獲利預估年減3.7%，是自2016年以來首次負成長，加上IHS Markit 3月美國製造業PMI從53降至52.5，為21個月來最低，對美股評價面提升造成壓力。

目前市場普遍預期企業EPS增速能於第1季落底，並自第2季重回加速軌道，美、台重點廠商均大致持類似展望立場，因此未來基本面能否實質回溫是第2季檢視重點。

第1季全球股市反彈，台股順勢低檔上攻，主要是受惠於美國暫停升息壓抑美元指數向上動能，有利台股資金面；去年困擾全球市場的美中貿易戰可望達成正面階段成果，大幅提振投資信心。台股受美中兩大市場影響，在美中股市齊漲帶動下，走出長達三個月的波段漲勢，29日收10,641點波段高點。

周書玄表示， 市場對下半年旺季表現深具期待，而能否迎來旺季又以庫存去化至關重要，觀察重點之一的智慧型手機需求，初期觀察安卓陣營的銷售狀況，至於占台股比重高的蘋果供應鏈，則看屆時蘋果的新機規格拉貨，而整體半導體產業則取決指標權值法說展望，可能影響台股第2季的多頭續航力。

台股

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