大同、華映 遭求償88億元

2019-03-30 13:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



大同（2371）今（30）日重訊指出，接獲福建省高級人民法院《民事起訴狀》，中國華映科技（集團）控告中華映管（百慕達）、中華映管與大同求償人民幣19.14億元（約新台幣87.9億元）一案，將於5月22日開庭審理。大同表示，將委任律師處理。

華映去年12月13日以公司與持股100%的子公司中華映管（百慕達）均發生債務無法清償情事，無預警向法院聲請重整及緊急處分，震撼市場；但聲請重整案遭法院駁回，華映提出抗告。

大同今日凌晨公告重訊指出，接獲記載寄件人福建省高級人民法院的EMS全球郵政特快專遞，內含民事起訴狀、應訴通知書、舉證通知書、證據目錄、補充證據目錄、當事人送達地址確認書、送達回證、傳票及告知合議庭組成人員通知書的文件。

民事起訴狀中表示請求一、被告一中華映管（百慕達）向原告華映科技（集團）支付業績補償款人民幣19.14億元。

二、被告二大同和被告三中華映管就被告一向原告支付上述業績補償款人民幣19.14億元承擔連帶清償責任。

三、本案的全部訴訟費用由三被告承擔。上述其他文件另表示，證據交換時間為2019年5月21日，開庭審理時間為2019年5月22日。

大同表示，將委任律師研究相關文件，並依研究結果決定後續因應方式，以維護公司及股東權益。