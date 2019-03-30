近一周海外股票前十強 亞股基金亮眼

2019-03-30 13:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



在市場擔憂經濟前景恐放緩之下，歐美股市的走跌也為全球其他市場帶來壓力，股市表現跌多漲少，整體來看以新興亞股的跌幅較輕，印度和泰國更是逆勢小漲0.41%以及0.02%。觀察近一周投信發行海外股票基金表現，前十強以亞股相關基金上榜居多，表現依序為摩根絕對日本、摩根新興日本、野村日本領先-累積類型、匯豐黃金及礦業股票型、保德信全球基礎建設、第一金亞洲科技、群益印度中小N-人民幣、群益印度中小-人民幣、宏利亞太中小企業(美元)，以及宏利亞太中小企業(人民幣避險)。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，近期在印巴衝突和平解決之下，總理莫迪的民意支持度回升，也帶動印度股市投資氣氛大為好轉，外資陸續回流，加上美元走弱也提供資金持續從海外流入印度股市的動能，激勵印度股匯市同步走揚。

後市來看，印度景氣仍維持擴張，且貿易赤字億延續先前的好轉趨勢，市場預估印度經濟成長仍將維持7%以上的高成長速度，且從企業獲利來觀察，按MSCI印度指數來看，市場預估今、明兩年全年EPS成長率將有21%和17%的雙位數水準，均高於長期平均值，在企業獲利展望仍佳再者，距離印度大選越來越接近，在選舉行情加溫、利多政策可望釋出之下，亦有助為股市表現增添動能，因此後續表現仍值得留意。

在台股基金方面，群益中小型股基金經理人吳胤良表示，在美國經濟穩健且通膨溫和支持聯準會對升息保持耐心，加上美中貿易談判取得進展，激勵年至今美股表現走高，也帶動台股表現，然隨著台股本波反彈已累積相當漲幅，指數面臨上漲壓力，後市面臨震盪的可能性加大，因此操作上更需慎選標的。

在產業方面，電子股仍以今年具題材性之產業為主，包含5G、鏡頭、智慧音箱與藍芽耳機、散熱以及汽車電子等產業發展前景較佳。其他產業方面如生技類股配合新藥研發進展與學名藥陸續推出，相關個股亦可逢低布局。