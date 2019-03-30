親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

辣台妹VS務實台獨 民進黨支持者也有世代差異？

日職／旅日第2戰拚首安 王柏融續扛5棒守左外野

近一周海外股票前十強 亞股基金亮眼

2019-03-30 13:13經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

在市場擔憂經濟前景恐放緩之下，歐美股市的走跌也為全球其他市場帶來壓力，股市表現跌多漲少，整體來看以新興亞股的跌幅較輕，印度和泰國更是逆勢小漲0.41%以及0.02%。觀察近一周投信發行海外股票基金表現，前十強以亞股相關基金上榜居多，表現依序為摩根絕對日本、摩根新興日本、野村日本領先-累積類型、匯豐黃金及礦業股票型、保德信全球基礎建設、第一金亞洲科技、群益印度中小N-人民幣、群益印度中小-人民幣、宏利亞太中小企業(美元)，以及宏利亞太中小企業(人民幣避險)。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，近期在印巴衝突和平解決之下，總理莫迪的民意支持度回升，也帶動印度股市投資氣氛大為好轉，外資陸續回流，加上美元走弱也提供資金持續從海外流入印度股市的動能，激勵印度股匯市同步走揚。

後市來看，印度景氣仍維持擴張，且貿易赤字億延續先前的好轉趨勢，市場預估印度經濟成長仍將維持7%以上的高成長速度，且從企業獲利來觀察，按MSCI印度指數來看，市場預估今、明兩年全年EPS成長率將有21%和17%的雙位數水準，均高於長期平均值，在企業獲利展望仍佳再者，距離印度大選越來越接近，在選舉行情加溫、利多政策可望釋出之下，亦有助為股市表現增添動能，因此後續表現仍值得留意。

台股基金方面，群益中小型股基金經理人吳胤良表示，在美國經濟穩健且通膨溫和支持聯準會對升息保持耐心，加上美中貿易談判取得進展，激勵年至今美股表現走高，也帶動台股表現，然隨著台股本波反彈已累積相當漲幅，指數面臨上漲壓力，後市面臨震盪的可能性加大，因此操作上更需慎選標的。

在產業方面，電子股仍以今年具題材性之產業為主，包含5G、鏡頭、智慧音箱與藍芽耳機、散熱以及汽車電子等產業發展前景較佳。其他產業方面如生技類股配合新藥研發進展與學名藥陸續推出，相關個股亦可逢低布局。

印度群益台股

相關新聞

法人看Q2 喊買5G、電動車

2019-03-30 00:37

16檔財報逆轉勝 大戶搶

2019-03-30 00:37

台股Q1漲913點 六年最猛

2019-03-30 00:37

鴻海去年EPS 8.03元 優於預期

2019-03-30 00:27

統一、廣達利多 外資按讚

2019-03-29 23:39

股海常勝軍／5G起飛年 PCB廠跟著發

2019-03-30 00:59

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

陸股ETF好牛 買氣爆棚

2019-03-30 00:37

爆紅台股榜 中小股奮起

2019-03-30 00:37

台股擂台贏家 陳立委賺41%

2019-03-30 00:37

就市論勢／融券回補 軋空行情可期

2019-03-29 23:40

台股週線上漲1.97點 市值增0.22%

2019-03-29 21:34

台股恐將進行修正 分析師：防拉回風險布局反向ETF避險

2019-03-29 19:25

長華電材完成72億元聯貸 將啟動併購

2019-03-29 17:46

你也是嗎？奇摩股市公布10檔爆紅個股

2019-03-29 15:26

台股開高走高收漲104.78點 三大法人買超109.89億

2019-03-29 15:21

搭上財報公布潮 搶賺價值股商機

2019-03-29 15:16

現金減資15％ 同協早盤衝高

2019-03-29 14:49

台股午盤急拉 月線連三紅

2019-03-29 14:49

權值電子股撐盤、金融股止跌 台股大漲104點收10,641

2019-03-29 13:44

法院駁回日立假處份聲請 永大4月18日股東會如期進行

2019-03-29 12:46

小米華為推旗艦機 帶旺台系供應鏈

2019-03-29 12:46

穿戴式裝置異軍突起！ 概念股正夯 哪些最吸金？

2019-03-29 12:09

清明變盤 台股名人堂 高手買什麼？

2019-03-29 12:06

台股盤中力守紅盤 中小型股較有表現

2019-03-29 11:40

美中貿易談判傳有突破 台股早盤開高震盪

2019-03-29 09:22

4月行情強棒出擊 震盪盤中找黑馬股

2019-03-29 08:54

台股要再創高 量能成關鍵角色

2019-03-29 08:13

就市論勢／電動車、半導體鏈 聚光

2019-03-28 23:35

就市論勢／5G、聲控元件 話題燒

2019-03-27 23:46

5年繳出126%基金績效 「天才」操盤手分享三招不敗心法

2019-03-27 14:18

就市論勢／高殖利率股 逢低布局

2019-03-26 23:59

營建329檔期漲升股利 挑獲利績優生搭籌碼才精實

2019-03-25 09:38

百萬阿宅大軍相挺 尚凡股價創新高

2019-03-22 10:38

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

你也是嗎？奇摩股市公布10檔爆紅個股

2019-03-29 15:26

16檔財報逆轉勝 大戶搶

2019-03-30 00:37

鴻海去年稅後純益1290.65億元 年減6.97%

2019-03-29 19:01

股海常勝軍／5G起飛年 PCB廠跟著發

2019-03-30 00:59

鴻海去年EPS 8.03元 優於預期

2019-03-30 00:27

陸股ETF好牛 買氣爆棚

2019-03-30 00:37

法人看Q2 喊買5G、電動車

2019-03-30 00:37

五家上市櫃旅行社 只有這家獲利成長

2019-03-29 19:58

台股恐將進行修正 分析師：防拉回風險布局反向ETF避險

2019-03-29 19:25

上市櫃股東會起跑 紀念品偏愛發超商禮券

2019-03-30 10:20

權值電子股撐盤、金融股止跌 台股大漲104點收10,641

2019-03-29 13:44

長虹去年每股賺14.34元 連2年賺逾一個股本

2019-03-29 15:36

Yahoo公布首季十大爆紅台股 這檔股奪冠

2019-03-29 17:20

爆紅台股榜 中小股奮起

2019-03-30 00:37

玉晶光擬配息3.5元 股價放閃

2019-03-29 14:49

面板開新產能 驅動IC大進補

2019-03-29 14:49

聯華轉型控股 買盤力挺

2019-03-29 14:49

台股開高走高收漲104.78點 三大法人買超109.89億

2019-03-29 15:21

台股Q1漲913點 六年最猛

2019-03-30 00:37

內外資狂掃 陸股ETF法人籌碼破百萬張

2019-03-29 19:24

鴻海挺身而出 台股漲百點重回10600點

2019-03-29 14:53

統一、廣達利多 外資按讚

2019-03-29 23:39

補虧損大減資 國碩重摔跌停

2019-03-29 14:49

長榮航EPS 1.5元創3年新高 強化客運亞洲班機

2019-03-29 22:05

正崴2018年EPS為1.2元 擬配發1.5元現金股利

2019-03-29 20:59

長華電材完成72億元聯貸 將啟動併購

2019-03-29 17:46

台股擂台贏家 陳立委賺41%

2019-03-30 00:37

緯穎上市帶動熱潮 這幾檔興櫃股等著掛牌

2019-03-29 14:19

債券ETF罕見全面領漲 陸股ETF漲幅緊追其後

2019-03-29 20:22

聯再能今年Q4拚單季損平 期待明年獲利

2019-03-29 19:23

2推力 長榮航：今年展望樂觀

2019-03-29 14:46

聯發科、華新科 認購夯

2019-03-29 23:24

元太：今年是彩色電子紙元年

2019-03-29 14:46

台股午盤急拉 月線連三紅

2019-03-29 14:49

聯再能 上季業外進補

2019-03-29 23:39

大同收跌1.81％ 華映、綠能、尚志仍深鎖跌停

2019-03-29 14:23

臻鼎 去年EPS 10.5元

2019-03-29 23:39

台泥、亞泥 挑逾兩個月

2019-03-29 23:24

矽瑪強攻穿戴 毛利率拚30%

2019-03-29 23:41

財報喚回信心 胡連止跌回升

2019-03-29 14:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top