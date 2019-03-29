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臻鼎-KY去年EPS 10.5元 登PCB獲利王

2019-03-29 19:15經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）去年獲利成績亮眼，每股盈餘（EPS）來到10.5元，榮登台股PCB獲利王。展望今年營運，臻鼎董事長沈慶芳指出，今年營運會優於去年，法人預估，臻鼎今年營收、獲利有望創新高。

臻鼎2018年營收1,179.13億元，年增7.9%;毛利率22.1%，年增5.8個百分點;營益率12.6%、年增4.7%；本期淨利115億元，年增70%；歸屬母公司淨利84.48億元，年增63.3%，全年每股盈餘來到10.5元，大幅優於2017年6.43元水準。

臻鼎今（29）日舉行法說會，展望今年營運，沈慶芳指出，今年營運會優於去年，雖然總體市場環境不好，但臻鼎仍會成長，動能主要來自新產品、新客戶，包含COF基板、類載版皆會成長。臻鼎COF業務今年將進入貢獻期，雖出貨量不大，但仍有貢獻，目前有兩三家客戶認證。

臻鼎累計今年前兩個月營收121.1億元，年減29.6%。臻鼎去年上半年因基期較高，將影響今年成長軌跡，預期上下半年淡旺季效應較去年顯著，但今年第二季可望優於去年同期，全年也將延續往年逐季成長趨勢。

法人關心，臻鼎卡位5G進度。沈慶芳表示，PCB是電子工業之母，所有電子產品都繞不過PCB，臻鼎在感測器、天線、智慧城市、IOT都有布局，「臻鼎是全球第一大廠，5G產品當然不遺餘力發展」。

在產品方面，臻鼎在5G布局範圍包括小基站中的射頻模塊、軟板天線、陣列天線、LDS天線、天線和傳輸線一體化軟板、伺服器軟板。

臻鼎今日股價收在95.7元，上漲2.1元、漲幅2.24%，成交量13,488張。沈慶芳指出，臻鼎是外資持股比例最高的公司，將近九成，很多外資報告自己也有看，但是真是假不清楚，他強調，臻鼎是全球PCB龍頭，但本益比過低，買臻鼎股票長期絕不會虧錢。

臻鼎PCB

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