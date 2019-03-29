Yahoo公布首季十大爆紅台股 這檔股奪冠

2019-03-29 17:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，公布今年第4季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」，剖析行動股民在新一季度最關注的投資標的。Yahoo指出，首季中小型個股成為投資人關注焦點，搶占十大爆紅台股榜八成榜單，僅兩檔金融股國泰金（2882）與台新金（2887）屬權值股入榜。

綜觀榜單，Yahoo表示，零組件的電子股取代傳統的電子權值股，而多檔蘋概股則受到iPhone新機銷售不如預期，而使瀏覽熱度大減，展現台股逐漸轉型為內資主導的趨勢。榜首由可望受惠轉單效應的明基材（8215）拿下；蘋果AirPods即將上市，蘋果軟硬結合板積極拉貨，引起討論熱潮，帶動PCB類股燿華（2367）奪第二。

光學股也不遑多讓，Yahoo指出，隨著智慧型手機功能越來越多樣化，特別是多鏡頭相機模組已成為2019年主流，帶動光學股揚明光（3504）、亞光（3019）吸引投資人關注，分別名列第3名、與第8名；而搶進電競商機、推出電競顯示器的技嘉（2376），則排名第4。

Yahoo奇摩同步公布第1季「五大爆紅ETF榜」，有三席為中國大陸相關ETF，包括富邦上証正2（00633L）、國泰中國A50 （00636）、元大滬深300正2（00637L）。值得注意是，過去深受台灣股民喜愛的台灣50（0050），意外跌出榜外。

Yahoo表示，隨中美貿易戰衝突態勢減緩，中國大陸股市展開近三年最強反彈，不僅上證綜合指數從2,440上漲至3,129點，成交月均量也回升到2015年第4季的水準，上證指數未來有機會挑戰3,500點以上的目標區，吸引股民高度關注。