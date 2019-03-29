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你也是嗎？奇摩股市公布10檔爆紅個股

2019-03-29 15:26經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

Yahoo奇摩股市App公布第1季「十大爆紅台股榜」。 路透社
Yahoo奇摩股市App公布第1季「十大爆紅台股榜」。 路透社
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網民都在看哪些股票？Yahoo奇摩股市App公布第1季「十大爆紅台股榜」，八成都是中小型股，只有二檔屬於權值股的金融股國泰金（2882）、台新金入榜，以吸睛度而言，可說是內資股大勝外資股。

2019第1季，中小型個股成為投資人的關注焦點，第1季「十大爆紅台股榜」名單分別是明基材 、燿華、揚明光 、技嘉、國泰金、宏捷科、智易、亞光、美時、台新金，可以看出零組件的電子股取代傳統的電子權值股，而多檔蘋概股則受到iPhone新機銷售不如預期，使瀏覽熱度大減，展現台股逐漸轉型為內資主導的趨勢。一般而言，外資比較偏好交易量大的權值股，相對地中小型股由內資主導盤勢。

勇奪爆紅台股榜榜首的明基材，拜誠美材可能申請重整所賜，明基材極可能獲得偏光板產品的轉單，雖仍處於市場推估階段，但可見部分投資人已迫不急待要一窺究竟；其次則是PCB類股的燿華，隨著蘋果新款 AirPods 即將上市，蘋果軟硬結合板積極拉貨，引發投資人討論熱潮，持續看好今年市場成長性，使蘋果供應鏈PCB廠燿華股價一飛沖天，排名第二。

而光學股也不遑多讓，隨著智慧型手機功能越來越多樣化，特別是多鏡頭相機模組已成為2019年主流，帶動光學股揚明光、亞光吸引投資人關注，分別名列第3名、與第8名；而搶進電競商機、推出電競顯示器的技嘉，則排名第4。

至於5G題材從去年延燒至今，市場關注焦點也已從光纖類股，移轉到需求加溫的功率放大器(PA)、小型基地台等通訊零組件，亦帶動宏捷科、智易名列榜上。

註：此排行榜為根據Yahoo奇摩股市App 2019年第1季與2018年第4季台股瀏覽量相比的季成長幅度排行榜。

明基材台股國泰金

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