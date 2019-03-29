大同收跌1.81% 華映、綠能、尚志仍深鎖跌停

2019-03-29 14:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



大同（2371）集團旗下各公司今（29）日走勢不同調，福華、精英擺脫下跌陰影上漲作收，大同盤中震盪幅度收斂，但終場收24.3元，下跌0.45元，跌幅1.81%；華映、綠能及尚志仍深鎖跌停，綠能及尚志同樣苦吞連七根跌停，股價續創低。

大同去年合併營收606.23億元，合併稅後淨損332.93億元，每股淨損4.75元，其中，認列華映虧損78億元、認列綠能達21億元，合計99億元；至去年底淨值為330億元，每股淨值為14.5元。

大同指出，雖承受鉅額的投資損失，但與華映與綠能都是上市公司，營運資金相互獨立，對本業及其他投資公司的營運都不受影響。

大同集團綠能、華映因每股淨值轉負將下市，連續兩個交易日衝擊集團各公司的表現，不過，福華今日開平走高，一度拉升至5.07元，終場收5元，漲幅7.52%，在集團中表現最搶眼；精英開低走高，以12.05元下跌開出，終場翻紅收12.15元，漲幅0.41%。

華映則是持續跌停至0.41元，跌停委賣單達21萬餘張；綠能亮出連續七根跌停，下探至1.97元，跌停委賣單36,312張；尚志同樣苦吞連七根跌停，收在3.72元，跌停委賣單1,759張。

大同今日以24.45元開低，一度下滑至23.85元，跌幅3.27%，需盪幅度較昨日收斂，終場收在24.3元，下跌0.45元，跌幅1.82%，成交量12,156張。