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華夏總座林漢福：EDC價格已屆強弩之末

2019-03-29 14:21經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

PVC（聚氯乙烯）市場觀望氣氛延續，台塑最新調降4月外銷盤價每公噸50美元，不過華夏（1305）總經理林漢福表示，PVC上游VCM的主要原料包括乙烯、EDC（二氯乙烷），目前價格已屆強弩之末，有利華夏成本壓力降低。

林漢福表示，近期PVC的價格走勢確實比較弱，但接單還不算太差。

在原料方面，PVC上游的VCM（氯乙烯單體），主要原料包括EDC和乙烯。過去一段時間EDC的價格維持強勢，過去一年報價從大約從260美元漲到420美元附近。

不過目前看起來，EDC的需求相對減弱，目前的高價主要是亞洲地區VCM廠計畫性歲修或非預期停工多，把價格撐住，但應該已屆強弩之末。

至於乙烯價格，同樣因為最近亞洲輕裂廠歲修比較多，供給受限，把價格撐住。

中長期來看，隨美國頁岩氣所生產的低成本乙烯衍生物包括PE、MEG等銷往亞洲，加上亞洲本身新增產能開出，乙烯衍生物的廠商利潤遭壓縮，可能彈性降產，預料乙烯價格將向下調整。對於華夏而言，有助成本壓力減輕。

華夏公布去年營收151.92億元，年增3.3%；稅後純益12.76億元，比前年微增0.5%，換算每股稅後純益（EPS）2.5元，與前年打成平手。

展望今年，林漢福坦承大環境沒去年那麼好，華夏只能順勢而為，在生產效率等方面持續精進。

華夏總經理林漢福。 記者曾仁凱／攝影
華夏總經理林漢福。 記者曾仁凱／攝影
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乙烯華夏

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