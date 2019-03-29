權值電子股撐盤、金融股止跌 台股大漲104點收10,641

2019-03-29 13:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



今日台股終場大盤收10,641.04點，漲104.78點。聯合報系資料照 分享 facebook

台股自周一跳空下跌後，成交量明顯下縮，指數狹幅震盪，而今（29）日指數開高，盤中雖一度下跌回測短期均線，不過午盤後拉高，突破近五日高點；終場大盤收10,641.04點，漲104.78點，漲幅0.99%，成交量1,209.89億元，周漲0.02%，月漲2.4%，月線連三紅。

美中新一輪貿易談判重啟，將進一步對強制技術轉讓等細節問題取得更多共識。國際政經消息面持穩，未有利空影響亞股今日表現，日股漲0.7%、韓股漲0.3%、港股漲0.8%、陸股漲2%。

台股方面，權值股皆有攻高力道，台積電（2330）上漲1.45%，鴻海早盤後拉抬，漲逾2.37%，台塑化漲1.7%，大立光跌0.7%，聯發科漲2.1%，國泰金也有漲幅逾2.1%的表現。

今躍上盤面，較為強勢的族群以帶有5G題材的PCB族群最為耀眼，包括台光電、台燿、臻鼎、先豐、楠梓電、嘉聯益、聯茂、台郡、景碩與南電等。

砷化鎵族群穩懋、宏捷科；和光學元件股玉晶光、揚明光、先進光；而被動元件亦有跌深反彈的情形，如大毅、信昌電、斐成、華新科等。

此外，現金股利減少發放的金融股，在連日下跌後，今現拉抬力道，放量走揚。

其他如中華、上緯投控、廣明、巨大、新普、晶華與達方等個股表現也是市場焦點。

晶彩科、台達電、嘉澤、協禧、豐泰、智易等則有熄火的態勢。

法人分析，台股隨國際股市腳步在年線之上整理，除了量縮、攻擊意願降低外，3月景氣對策訊號預估將轉為藍燈，也會加大短期均線負向交叉機率，籌碼面、型態面、技術面都不利短彈的維持。

最新一輪美中貿易談判已於今日登場，如果能傳出佳音，應有激勵美股、及台股轉強的效果，反之，整理的時間恐會加長。

建議維持降持的操作建議，標的則以業績股、高殖利股為首選。