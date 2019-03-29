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榮剛去年EPS 0.55元 新增航太用料認證

2019-03-29 12:57經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料（5009）今（29）日公告2018全年營運成果。受惠多管齊下的營運調整策略奏效，榮剛2018年合併營收重返百億大關，為102.76億元，較2017年成長12.10%％，營業毛利及稅後淨利表現更優於2017年，分別為14.8億元、2.42億元，年成長20.13%、93.70%，每股稅後盈餘（EPS）0.55元。

榮剛亦於今日宣布同時取得法國賽峰集團起落架系統公司SLS（Safran Landing system）與Voestalpine BÖHLER Aerospace起落架材料認證，且比預期提早通過，不但深化與起落架全球最大供應商Safran供應鏈的合作關係，也將榮剛起落架材料透過賽鋒公司擴展至全球其他大小飛機供應鏈。

由於此次通過的是高規格300M系列鋼品認證，訂單量可期，未來航太產品的營收占比可望再向上擴增。

榮剛表示，在引進新經營團隊後，採取兩大調整策略，對內改組董事會，禮請法律、財務、技術、審計等各領域專家進入董事會，以強化公司治理，並回聘昔日專業人才團隊，委以重任協助經營管理。此外，全面性優化員工薪資福利結構，暢通升遷管道，建立即時激勵的獎工制度，以提振員工士氣。

在生產製程方面，則從擬定提升產能的短、中、長期目標，並聚焦六大產品線改善生產流程雙管齊下。

榮剛表示，去年中，已完成35噸煉鋼爐復新，月產能由8,000噸逐步增加到目前10,000噸，下一階段將向12,000噸邁進，並同步進行後端老舊設備的汰換升級，藉以提高總產出量。

此外，經營團隊也重新投入50噸煉鋼爐新廠的建置及相關產線規劃，預計2020年第2季冷試車，屆時將為榮剛增添新成長能量。

在生產流程改善方面，榮剛鎖定六大產品線，把原本可生產的500種鋼品過濾減少為200種，並設置PM進行製程優化，提升品質良率、增進生產線效率，達到降低成本之綜效。

同時針對調整後的產品組合對應相關的市場需求，優先生產高毛利、高獲利訂單，力求拉高平均單價（ASP）與獲利。

另外，合金鐵價格上揚也有助提升ASP，藉由積極改善產能的妥善率，透過降損進而大幅提升公司整體的營業利益。

榮剛進一步表示，去年第1季、第2季受到全球鋼鐵貿易大戰影響，客戶下單轉趨保守，觀望氣氛濃厚，訂單量在此期間呈現不穩定，尤以美國市場最明顯。

榮剛在232反傾銷法案開始實施前己提早因應，以至先行降低部分影響，而在政策明朗化後，美國市場需求量已慢慢浮現，加上轉單效應顯現，訂單量在去年第2季後段逐漸穩定升溫，尤以美國航太材料訂單轉至歐洲後下單至榮剛的效益最為顯著。

2018年第4季起各國航空公司因應汰舊換新、節省能源耗損需求，以及新興國家興起單走道飛機需求大增，航太產品訂單需求快速增加，廠內現有的6部VAR真空電渣重熔設備已完全滿載，目前已新增4台VAR生產設備，將分別於2019年第4季、2020年第2季完成裝機投產。

展望未來，榮剛將持續深化航太、能源、油氣等需等具技術高門檻產業，透過優化生產製程提高產成率以降低成本，也透過產品組合的調整擴大航太材料的供給來增加毛利，新世代50噸智能化合金煉製系統完成後，預期生產規模可較現在提高一至二倍，更能兼顧成本降低且擴大產品線之綜效，有助為榮剛下一個30年的營運成長基礎舖路、紮根。

榮剛材料航太

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