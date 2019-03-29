鴻海威州面板廠重要設施興建 5廠商獲3,400萬美元合約

2019-03-29 12:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海（2317）集團宣布美國威州面板廠興建重要進度，5家威斯康辛州的承包商獲得約3400萬美元合約，將迅速啟動重要公用設施和道路的建設，另外，6代面板廠區建築物及相關附屬建物預計4月進行招標說明，5月公布結果。

鴻海集團在美國發出英文新聞稿指出，5家承包商包括Giles EngineeringAssociates、Staff Electric Company、HoffmanConstruction Company、A.W. Oakes & Sons、Payne & Dolan。

鴻海集團總裁郭台銘特助胡國輝表示，這項投資將繼續為當地社區和整個州提供新的經濟發展；期待對當地社區的系列行業產生積極影響，這僅僅是個開始。

鴻海集團表示，除了今日的公告，富士康將在未來幾個月採取幾個關鍵步驟，預計4月進行威州面板廠製造設施和附屬建築等的招標說明，5月公布招標結果。

在鴻海先前發出的新聞稿中就已表示，威州6代面板廠將製造LCD面板，初期主要以教育、醫療保健、娛樂、運動、安全、智慧城市等應用的產品生產為主，今年夏天展開興建進程，預估2020年第4季進入生產。

鴻海今（29）日股價開高走高，一度拉升至73.4元，站上5日線及半年線，盤中漲幅1.94%，表現強勢。