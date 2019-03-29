兩岸股王股價拚漲 貴州茅台盤中寫下新天價

2019-03-29 10:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



兩岸股王股價拼漲，陸股股王貴州茅台今（29）日早盤股價大漲近5%，股價站上840元人民幣以上的價位，再創新天價，市值高達1.06兆人民幣，帶領陸股上證指數守穩3,000點關卡。

無獨有偶，台股股王大立光（3008）也在外資加碼買超下，股價向上攻高，今日股價站上去年6月以來新高價。

資深證券分析李全順分析，兩岸股王今年以來股價漲很大，主要兩家公司皆是績優龍頭股，營運穩、配息好，在美中貿易衝突暫時偃旗息鼓下，獲得長線資金青睞。

貴州茅台3月28日揭露2018年報，2018年營收736.39億元人民幣，比同期增長26.49%；凈利潤352億元人民幣，年增30%，每股稅後純益（EPS）28元人民幣；貴州茅台公司今年擬每10股派發現金145.39元人民幣。

李全順指出，貴州茅台2018年業績超過市場預期，2019年預估營收增長14％，將會創掛牌以來最高營收。長期看，貴州茅台白酒龍頭地位殷實，兼具量價提升的空間。

法人預估，公司2019~2020年EPS預測上調至33.7、40.3元人民幣（原來預估是31.7、35.5元人民幣）。

上證股市近日值年報公告旺季，績優龍頭股2018年年報數字，個個表現不俗。

除貴州茅台外，李全順觀察，青島啤酒股價也打出漂亮的碗型底，隨著天氣漸漸炎熱，啤酒銷路漸佳，預期股價將隨業績升溫向上攀升。

台股股王大立光則在新機推出效應下，前兩個月營收數字不俗，市場預期，大立光鏡頭出貨量將會增加，營收可望有一定的成長。

外資券商上調大立光評價，包括大和資本、野村、里昂等八家外資券商，認為大立光股價將上看5,000元。