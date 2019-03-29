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NBA／林書豪攻12分結束低潮 暴龍117:92宰尼克

東元帶量上攻 一舉收復年線

2019-03-29 09:57經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

東元（1504）本周受惠「2019 智慧城市展」話題帶動，股價緩步升溫，今（29）日台股大盤由黑翻紅，東元開盤不到半小時，湧進超過3,000張成交量，激勵其帶量上攻，一舉收復年線，盤中最高一度漲至21.1元，改寫波段高點。

東元本周參加「2019 智慧城市展」，大秀智慧零售、智慧交通和智慧社區三大應用產品，其中，用於智慧零售的服務型機器人，為其主打產品之一。

東元對機器人有高度期待，表示目前已有約15台機器人，估未來台灣會有50台機器人，並積極跨足海外市場，澳洲摩斯漢堡最快5月會引進機器人。

機器人東元智慧城市

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