東元帶量上攻 一舉收復年線

2019-03-29 09:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



東元（1504）本周受惠「2019 智慧城市展」話題帶動，股價緩步升溫，今（29）日台股大盤由黑翻紅，東元開盤不到半小時，湧進超過3,000張成交量，激勵其帶量上攻，一舉收復年線，盤中最高一度漲至21.1元，改寫波段高點。

東元本周參加「2019 智慧城市展」，大秀智慧零售、智慧交通和智慧社區三大應用產品，其中，用於智慧零售的服務型機器人，為其主打產品之一。

東元對機器人有高度期待，表示目前已有約15台機器人，估未來台灣會有50台機器人，並積極跨足海外市場，澳洲摩斯漢堡最快5月會引進機器人。