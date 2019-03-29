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新光金控體質好轉 不動產未實現利益超過700億元

2019-03-29 00:44聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

受惠於2019年以來金融市場恢復穩定，新光金控擺脫去年底全球股災與債券殖利率彈升的陰霾，3月整體金融資產未實現損失已轉正，金融資產價值大幅彈升1100億元。新光金控副董事長李紀珠表示，過去兩年多來，新光金控的體質一直朝正向調整，獲利能力持續提升。

新光金控昨天舉行2018年第4季法說會，公布去年合併稅後淨利達104.8億元，年減6.6％；總資產規模逾3.6兆元，較2017年底成長7.8%；合併股東權益為1446.2億元，每股稅後淨利0.89元，每股淨值為11.80元。

核心子公司新光人壽初年度保費動能強勁，較2017年成長14.1%至1266.6億元，2018年合併稅後淨利達52.6億元，負債成本降低，避險前經常性收益率提高。新光金副總徐順鋆表示，新壽帳上不動產未實現利益已經超過700億，詳細數字將於今年第一季法說會公布。

李紀珠表示，表面上去年獲利衰退，但扣除認列不動產增值利益的因素，新壽去年獲利是成長的；去年新壽避險前經常性收益已經損益兩平，資金成本一直在往下降，收益率往上升，「這是很好的現象，連續這兩年都是這樣」。

「以前都忽略這一塊，」李紀珠說，新壽的外幣保單一直在成長，2015年占比不到10%，現在已經拉高到準備金的14%。

李紀珠指出，保險公司的淨值與獲利波動較大，新光金控在去年股價最好的時候，換股併入元富證，讓新光金控納入獲利穩定的銀行、證券，加上新壽，建構健康的「三引擎」。

在銀行保險通路方面，李紀珠表示，2017年初新光人壽保單在五大公股（土銀、合庫、彰銀、一銀、台企銀）上架，新通路增有助於初年度保費收入成長。去年在股價相對高時，轉了很多可轉債，把債轉成股約70、80億元，降低利息支出也補充股本。

新光金控李紀珠

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