新高價 美林升台達電目標價至182元

2019-03-28 23:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



今年超過170家企業出席美林論壇，台達電（2308）參與發表強勁展望，美林最新報告將台達電今、明年每股純益（EPS）預測上調1%、3%，目標價由172元調高到182元，喊出外資圈新高價。

台達電由於先前外資競喊目標價，市場關注度大幅提升，在美林出報告前，最高是摩根士丹利、野村喊出175元，瑞信等多家外資也喊上170元，而在美林最新喊出182元後，又進一步擴大股價想像。

美林表示，台達電此次在論壇發表強勁的電動車展望，去年台達電相關營收翻了一倍，由於今年歐美需求續強，台達電啟動超級電動車充電計畫，預期收入仍將大幅成長50%-100%。其次在電信電力業務，大客戶Nokia、Ericsson積極布局4G、5G，也有利台達電營益率提高。

相較下，台達電對自動化業務保守，主要是大陸需求疲弱，但預期美國市場穩定，相關收入將比去年呈高個位數成長。

此外，台達電也提到，收購泰達電可望於4月1日前完成，美林預估，泰達電併入財報後，將在今年貢獻台達電6%的營收，而且未來透過泰達電優勢強化東南亞布局，有機會避開美中貿易戰干擾，展現更大綜效。

綜合評估，美林認為，台達電今年EPS有8.24元水準，2020年挑戰9.4元，以21倍本益比推算，合理目標價182元。